La comunidad es lo que va a salvarnos

Nadie imaginó que algo así podría pasar, quizás porque nos habíamos olvidado en esta era de series por plataformas digitales que la realidad supera la ficción. Después de subestimar el coronavirus como acto reflejo, casi defensivo, esforzándonos en sostener que hay cosas más graves, parece que al fin nos preguntamos por nuestras defensas. ¿Quiénes están en la lista de población de riesgo? Hay indicaciones precisas para las personas con enfermedades crónicas y las adultas mayores, las que tienen prescripciones médicas, pero qué pasa con las que no tienen agua potable, las que duermen en la calle, las que dependen de salir para ganarse el pan del día, las que no tienen a quién recurrir, las que están solas, los pibes y pibas que no tienen dónde ser cuidadas y cuidados, las que son víctimas de la violencia de la policía, de su pareja o ex pareja pero no las atiende la justicia, las que están detenidas por pobres y no son defendidas, las que nunca fueron al colegio ni tuvieron de qué laburar.