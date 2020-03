El mensaje de Alberto Fernández a los que despiden: "muchachos, llegó la hora de ganar menos"

Coronavirus COVID-19 - Mensaje del presidente Alberto Fernández Alberto Fernández anunció la continuidad del aislamiento por el coronavirus

Alberto Fernández enumeró las facilidades para las empresas de cara al aislamiento por el coronavirus COVID-19 y para aliviar el bolsillo de los trabajadores, tras lo cual, advirtió: "Como hicimos un esfuerzo muy grande, no me resulta grato ver que alguien despide a un empelado. Por eso, así como voy a ser muy duro con el que rompe el acuerdo de precios o los precios máximos o especula en cualquier almacén perdido de la Argentina en un momento de extrema necesidad, voy a ser duro con ellos y con quien despide gente, porque si algo tiene que enseñarnos la pandemia es la regla de la solidaridad. Nadie se salva solo".

En ese sentido, Alberto Fernández se refirió a la coincidencia que tuvo con Francisco de cara al coronavirus: "He visto con alegría que es también el pensamiento del Papa, pero no es el pensamiento del Papa o de Alberto Fernpandez, es una regla moral de la sociedad, no podemos en semejantemente crisis desamparar a alguien dejándolo sin trabajo. Acá lo de lo que se trata para algunos empresarios es de ganar menos, no perder. Y bueno, muchachos, les toco la hora de ganar menos".

El papa Francisco había indicado el viernes que "nadie se salva solo" de la crisis mundial generada por el coronavirus, durante un histórico rezo que encabezó en soledad en la Plaza San Pedro para pedir el fin de una pandemia con la que, afirmó: "Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados".

En una entrevista, el Sumo Pontífice criticó a las multinacionales que no piensan en los trabajadores y dejan a muchos en la calle en medio del aislamiento. "En este momento, una empresa que despide para salvarse no es una solución", dijo Francisco y sugirió: "más que despedir hay que acoger y hacer sentir que hay una sociedad solidaria.