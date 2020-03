IFE: Anses estima que el 15 de abril abonarán los $10 mil

"Estamos pensando abonar el Ingreso Familiar de Emergencia para el 15 de abril, si es posible antes. Se hizo un cálculo de 3.600.000 millones de familias beneficiarias", resaltó el funcionario.

Además, comentó que, desde el viernes último, casi seis millones de personas se preinscribieron en la página web de la ANSeS para obtener ese Ingreso, que el Gobierno lanzó como paliativo frente al parate económico que provoca la cuarentena. Hoy, 30 de marzo, se debe anotar aquellos beneficiados cuyo DNI termine en 6 y 7 .

Cuarentena - Cajeros (4).jpg Las largas filas en los cajeros durante la cuarentena por el coronavirus podrían darse porque se adelantaron los pagos de Anses

En declaraciones radiales, Santiago Fraschina comentó que se están evaluando "distintos mecanismos" para abonar el IFE a quienes no tengan cuenta bancaria: uno de ellos es remitir el dinero a través del Correo Argentino.

La preinscripción al Ingreso Familiar de Emergencia se extenderá hasta mañana, según la terminación de DNI de cada solicitante, pero el funcionario recomendó prudencia a quienes pretendan obtener el dinero.

"Para no colapsar la página de ANSeS hay que respetar el número de DNI. Pedimos solidaridad, que no entren a la página web si no les corresponde por el número de DNI", enfatizó.

Asimismo, Santiago Fraschina aclaró: "No hay nadie de ANSeS llamando a eventuales beneficiarios ni gestores. Que quede claro que no estamos haciendo nada de eso".

Fraschina comentó que, luego de la preinscripción, nos vamos a tomar uno o dos días para entrecruzar los datos, para ver si en el grupo familiar no hay alguien que reciba otros ingresos" y, en ese caso, no recibiría el IFE.

En este marco, Santiago Fraschina destacó: "Dimos un bono a jubilados, se duplicó la AUH, se prorrogaron las cuotas de los créditos con la ANSeS y ahora se suma el IFE: estamos haciendo esto a pesar de que encontramos un sistema previsional muy desfinanciado".

"Querían instalar la idea de que el sistema previsional estaba quebrado y era una mentira: no quiebran. Los financiás o no, y ahora lo estamos financiando", concluyó.