Susana Giménez: "Todas las medidas que está tomando Alberto Fernández son buenas"

“Estoy segura de que esto va a pasar. Y tengo la leve impresión que esta especie de grita o grietón que teníamos se ha achicado muchísimo en estos días. Antes estábamos como poseídos los que no habíamos votado a (Alberto) Fernández y, ahora, estoy muy contenta con lo que está haciendo”, sostuvo la diva en diálogo con Rodolfo Barili y Cristina Pérez.

La conductora, acérrima militante macrista, dio su apreciación sobre Alberto Fernández, y aseveró que “es un tipo calmo, que hace cosas. Todos lo ven, que no reta. No sé, a mí me cae muy bien. Y todas las medidas que está tomando son buenas”, y aclaró que “no soy panqueque ni nada por el estilo, no soy peronista. Pero la verdad que me gusta y respeto a este presidente que tenemos. Me parece que ha reaccionado bien”.

Con respecto a estas declaraciones de la diva argentina, le preguntaron al presidente Alberto Fernández que reflexión hacía y manifestó: "le agradezco y le tengo que decir que me ayude. Si quiere ayudar a calmar los ánimos bienvenido sea. No tengo más que celebrar que vea las cosas de ese modo", sostuvo en una entrevista radial.