Por el coronavirus, Atlético Mineiro le baja el sueldo a Sampaoli

El recorte fue oficializado en la últimas horas mediante una carta que lleva la firma del presidente del club, Sergio santos Sette Câmara. En la misma nota, la dirigencia del "Galo"aclara que la reducción no incluye a los empleados que cobran hasta cinco mil reales.

"Solo pienso defender al club, no estoy preocupado si un empleado se quejó o no. Si alguien está en desacuerdo, me lo comunica y rescindimo s", aseguró el presidente en declaraciones a la prensa.

En principio, esta medida estará vigente mientras duren los efectos de la pandemia mundial por coronavirus. Hasta el momento, Brasil reporta 4256 casos de infectados, 136 muertos y 6 recuperados. Estas son las cifras difundidas por la Organización Mundial de la Salud.