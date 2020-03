Coronavirus: cronograma de Trenes Argentinos hasta el fin del aislamiento

Los servicios de los trenes sólo podrán ser usado por aquellos que brinden tareas esenciales previstas en la norma del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por el coronavirus. Las fuentes indicaron que desde la entrada en vigencia de la medida se registró la baja de un 95% promedio de los pasajeros, en las cinco líneas del AMBA.

Además, todos los servicios de larga distancia y regionales que Trenes Argentinos posee en todo el país se encuentran suspendidos hasta el 12 de abril inclusive por el aislamiento por el coronavirus. El organismo señala que "ante cualquier duda o consulta el pasajero puede comunicarse con el 0800-222-TREN (8736) o ingresar en: www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos".

Este domingo el presidente Alberto Fernández anunció la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta que termine Semana Santa, el domingo 12 de abril, para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus y advirtió que "la economía puede levantarse" pero "una vida no", y aseguró que el Estado "va a estar más presente que nunca".

En un mensaje emitido desde la Residencia de Olivos después de haber mantenido una videoconferencia con los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Estado planteó que el país "vive un momento de excepción" y pidió "no caer en el falso dilema de la salud o la economía" ante la pandemia del coronavirus.

"Una economía que cae siempre se levanta, pero una vida que termina no la levantamos más", sostuvo el mandatario por el avance del coronavirus y en ese sentido subrayó: "No estamos descuidando la economía, estamos haciendo muchas cosas, no sólo garantizando dinero en los sectores más empobrecidos sino también ayudando a las pymes".