Coronavirus: 23 muertos en Brasil, el mayor número en un día

De este modo, mortalidad por la pandemia de coronavirus COVID-19 en Brasil es de 3,5%, que también provocó una tormenta política contra el presidente Jair Bolsonaro, defensor de eliminar las restricciones como el aislamiento social que determinaron los gobernadores. Separado de los mandatarios locales, el Gobierno presentará en el Palacio del Planalto medidas para articular acciones frente al virus.

El enfrentamiento con el presidente Jair Bolsonaro y su negativa a aceptar la seriedad de la pandemia del coronavirus en Brasil y apoyar un confinamiento general tuvo este lunes una nueva escalada cuando un grupo de ex candidatos presidenciales y líderes de la oposición de centro, centro-izquierda e izquierda pidió la renuncia del mandatario.

Jair Bolsonaro "no está ya en condiciones de seguir gobernando" y "enfrentar una crisis que compromete la salud y la economía", sostuvo la carta pública firmada por los ex candidatos Ciro Gomes, Fernando Haddad y Guilherme Boulos, y los presidentes de los partidos de los Trabajadores (PT), Socialista Brasileño (PCB), Democrático Laborista (PDT), Socialismo y Libertad (PSOL), Comunista do Brasil (PCdoB) y Comunista Brasileño (PCB).

El mandatario de Brasil ya recibió críticas públicas de los líderes del Congreso, de jueces y de un amplio espectro de gobernadores y alcaldes, muchos de ellos de centro-derecha y derecha por su manejo de la pandemia del COVID-19.

No obstante, Jair Bolsonaro volvió a pasear por Brasilia, la capital, y a llamar por las redes sociales a violar el confinamiento ordenado por gobernadores y alcaldes contra el coronavirus. Por primera vez, Twitter borró uno de estos mensajes por considerar que "incumplió con las reglas" de la empresa, que se comprometió a censurar los mensajes que perjudicaran los esfuerzos en el mundo por frenar al COVID-19.

Desde Argentina, el presidente Alberto Fernández lamentó este lunes que su homólogo de Brasil "no entienda la gravedad del problema" del coronavirus y advirtió que eso "complica" la situación regional.