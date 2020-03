Insólito: Caruso Lombardi cruzó a Alberto en plena pandemia

"A partir de ahí, lo llamé 'el teorema de Gorosito', lo adopté para siempre y lo aplico en todo", reconoció Fernández en una entrevista con Radio con Vos.

"Cuando Argentinos se jugaba el descenso, el club contrató a Caruso Lombardi. Y a mí, y a los hinchas de Argentinos no nos gustaba el juego especulativo. Jugábamos a tirar centros a Delorte, que era un delantero que habían traído de Olimpo, y no me cerraba", rememoró.

"De hecho, dejé de ir a la cancha. Finalmente, luego de Caruso contratan a Gorosito y el presidente del club me invitó a almorzar con él. Cuando le expliqué a Pipo lo que me pasaba, me dijo algo que lo adopté para siempre. 'Si hacés las cosas bien, tenés más chances de que te vaya bien'. Y a partir de ahí lo llamé el teorema de Gorosito y lo aplicó en todo", concluyó.

LA RESPUESTA DE CARUSO

Fiel a su verborrágico estilo, el DT no se quedó callado y cruzó los dichos de Fernández en su cuenta de Twitter. "Señor presidente me encanta como va llevando este tema del Coronavirus , lo aplaudo , pero le aclaro que se confunde lo que declara , el equipo que ud dice lo arme yo y me fui en la 6ta fecha, las 2 veces anteriores me llamaron para salvar a su equipo del descenso", le respondió, y agregó: "Logré salvarlo y ahí no lo escuché decir que jugaba mal , el equipo que a ud le gustaba fue otro campeonato y con jugadores que la rompieron y los lleve yo, así que me gustaría que valore mi trabajo como yo hago con el suyo .un abrazo".

