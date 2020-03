Santiago Cáseres y la pasividad de las autoridades de México ante el coronavirus: "No se lo tomó con seriedad"

En este contexto, el fútbol mexicano fue uno de los últimos en detener su actividad normal y desde hace dos semanas todos los jugadores se encuentran en sus casas llevando sus entrenamientos en cuarentena. Tal es el caso de Santiago Cáseres, el volante argentino surgido en Vélez Sarsfield que desde principios de año defiende los colores del América, el club más popular del país.

En diálogo con minutouno.com, el mediocampista de 23 años consideró que la situación en México es "complicada" y también apuntó a la poca seriedad con la que se tomó en un comienzo la pandemia entre las autoridades.

"La situación acá es bastante complicada. Mucho más que en Argentina, porque no se lo ha tomado con la seriedad del caso. Recién ahora se empezaron a dar cuenta de que si no tomaban medidas drásticas, el país iba a sentir el virus", consideró Cáseres.

"De a poco están empezando a cancelar trabajos que no son tan necesarios", agregó el volante, que a comienzos de este 2020 dejó el Villarreal de España para sumarse a las filas de la "Águilas", donde llegó para reemplazar a otro argentino, Guido Rodríguez.

Con respecto al accionar de López Obrador, quien hace no mucho instaba a la gente a salir de casa y reunirse mientras gran parte del mundo ya estaba en cuarentena, el ex Vélez expresó: "Me decepcionó un poco el presidente por tomarse la situación a la ligera, como si nada pasara. Hoy en día está tratando de reivindicarse de los errores que cometió".

SU RUTINA EN CUARENTENA

"Cada jugador se mantiene resguardado en su casa, con tareas por la mañana y la tarde, con GPS y entrenamiento por streaming. Nos tienen bien cuidados y controlados", detalló el jugador sobre su día a día al no poder entrenar con sus compañeros con normalidad. "Tenemos que ser conscientes de que la única manera de parar este bicho es quedándose cada uno en su casa, protegiéndose y cuidando a los demás", agregó.

El volante, que debutó en la Primera División del Fortín en marzo de 2017 y fue la gran figura de su equipo ese año, ponderó la actitud del pueblo mexicano, que pese a la pasividad de las autoridades sí pareció entender la gravedad de la pandemia de coronavirus.

"El pueblo mexicano es parecido al argentino. Es gente muy solidaria cuando está en la mala, como los argentinos, que cuando pasa algo grave nos unimos todos y tratamos de tirar todos para el mismo lado", manifestó.