Cuarentena: ¿cómo pueden cobrar sus sueldos los trabajadores que no están bancarizados?

A partir de este miércoles muchos trabajadores deberán cobrar sus sueldos y para una gran parte de éstos se les presenta un problema por el aislamiento social, preventivo y obligatorio ya que, incluso teniendo un trabajo en blanco, no están bancarizados. En estas circunstancias los empleadores no podrá darle el dinero en la mano. Para estos casos, el Gobierno difundió un sistema por el cual quienes no están bancarizados - como empleadas domésticas, personal de mantenimiento, choferes y seguridad, otros- puedan acceder a su salario.