Almacenero regala pan para los más necesitados en medio de la pandemia

Omar González es un alamacenero de González Catán, en el partido de La Matanza, que regala pan para los vecinos de su barrio que menos tienen.

"Si lo precisas, llevalo", dice un cartel sobre una montaña de paquetes con pan, y Omar cuenta que copio la idea de un posteo que vio a través de la red social Facebook.

Todos los días el comercio “Lo de Omar”, ubicado en Dragones y Lázaro de Venialbo, prepara una caja con muchas bolsitas de pan, "regalo entre 15 y 20 kilos por día y me llena el alma poder darle una mano a gente que lo necesita", contó en diálogo con el canal de la Universidad Nacional de La Matanza.

El almacenero Omar vivió toda su vida en Catán y conoce bien la situación de todos sus vecinos pero dice: "no tengo para tirar manteca al techo, no tengo casa propia porque alquilo, no tengo auto pero puedo comer todos los días con el fruto de mi trabajo en el almacén. ¿Por eso, si puedo ayudar por qué no hacerlo?", le manifestó al diario zonal Cuenta Kilómetros.

La solidaridad también se contagia y la acción de Omar fue copiada por otro comerciante del almacén "El Cuervo", ubicado en el barrio Los Ceibos, que también comenzó a regalar pan.

Historias de personas anónimas de barrios humildes a lo largo y ancho de todo el país, son el ejemplo de que de esta crisis se sale entre todos.