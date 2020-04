Recibió un falso llamado, le dijeron que tenía coronavirus, lo escracharon y lo amenazaron

Todo comenzó cuando alertó a las autoridades por sufrir fiebre durante varias horas, por lo que equipos de emergencia le realizaron el hisopado del test de coronavirus en la puerta de su domicilio.

“A principios de esta semana viene el SIES a mi domicilio a realizarme la prueba de hisopado ya que hacía días presentaba síntomas y la fiebre no me bajaba. El estudio me lo hicieron en la puerta de mi casa, lo que hizo que mucha gente viera el protocolo con el que los médicos bajaron a mi casa, asustados empezaron a comentar desde el primer momento que acá se había hecho el test”, explicó sobre la reacción de los vecinos.

“Me llega el llamado que confirma mi hisopado, que tenía que aislarme y contarle a las personas con las que me vi”, explicó sobre el falso llamado.

tomas duarte instagram.jpg Mientras cumple la cuarentena, Tomás hizo su descargo luego de que los vecinos lo escracharan en las redes sociales por un falso positivo de coronavirus

El joven contó que tras el llamado, en el que le indicaron que guarde cuarentena y decidió cumplirla, se dio cuenta que su foto, su dirección y audios que contaban detalles de su vida ya circulaban en redes sociales, mientras que se había creado un grupo de WhatsApp para escracharlo.

A través de las redes recibió una catarata de insultos en los que se lo acusaba de haber viajado a Miami y al regreso no haber guardado la cuarentena, mientras que también llegó a recibir amenazas de que iban a quemarle la casa: “Cuando abro mi Instagram personal tenía insultos de personas que decían que yo volví de Miami y no respete la cuarentena y que me iban a venir a prender fuego la casa, mensajes al negocio, lo que tuve que hacer es aclarar que estaba en cuarentena y que el test me dio positivo”.

audios rosario vecino coronavirus.mp4

“Empecé a recibir solicitudes de amistad, me mandaron el pésame y no paraban de compartir fotos mías de mi cuenta personal. Decidí aislarme por recomendación del SIES ya que desde el primero momento estuvieron al tanto del escrache de un ‘paciente con Covid-19’”, detalló.

Según informó el joven, al otro día, se comunicó con las autoridades para conocer los pasos a seguir y le dijeron que el resultado del teste de coronavirus aún no estaba: “Al otro día me comunico con el CEMAR porque el llamado no me dijo los pasos a seguir, y ahí me informaron que mi resultado aún no estaba. La misma persona que empezó a filtrar audios y fotos mías es la que llamó a hacer una broma de pésimo gusto, y la que muchísima gente se sumó a viralizar fotos y datos míos”.

Finalmente, el viernes último se le comunicó que el hisopado de Covid-19 había dado negativo y que no se había contagiado del coronavirus. “Mi resultado estuvo ayer a las 11.30. Dio negativo”, informó.

Por último, informó los pasos a seguir y las medidas que iba a tomar tras el escrache: “Mis denuncias van a ser por calumnias e injurias que está regulado por nuestro Código Penal. Derecho a la privacidad e identidad que está en nuestra Constitución Nacional artículo 19 que fue violado por mucha gente. Y ya logré comunicarme con INADI que de acuerdo a la LEY 23.592 y las normas de nuestro país que condenan cualquier acto de discriminación. Estas denuncias van a estar acompañadas por el certificado del CEMAR”.