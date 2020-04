Coronavirus: los convivientes de quienes vuelvan del exterior deberán aislarse

Al encabezar la presentación del informe diario que realiza el Ministerio de Salud sobre el coronavirus, la funcionaria explicó que "se ha visto que los convivientes de esas personas han sido infectadas y, al salir (de sus casas), se ha favorecido la transmisión del virus".

Es por ello que si "esos convivientes son personal esencial o tienen algún permiso, ese permiso no va a ser habilitado para realizar esa cuarentena", informó.

La funcionaria dijo que ante el nuevo esquema dispuesto por el Gobierno para el regreso de argentinos que se encontraban en el exterior, es necesario "volver a recalcar la inmensa importancia" que tiene el aislamiento social de ese grupo en particular y de todos en general. El aislamiento de familiares, según dijo Vizzotti, se sumó a las recomendaciones desde ayer gracias al análisis de las experiencias aportadas por otros países.

Paralelamente, dijo que -por el mismo motivo- los casos sospechosos no "realicen el aislamiento en un lugar que no sea el domicilio, en lo posible, porque se ha visto transmisión en los convivientes". En caso de no ser posible, deben tener "las precauciones de ese metro de distancia, del lavado de manos, de la higiene respiratoria, de limpiar las superficies, muy intensamente".