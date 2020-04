Malvinas en primera persona: la historia de "esa" foto

"Gracias a esa foto mis viejos pudieron enterarse que yo estaba con vida", contó este jueves Saúl Pérez, uno de los soldados que aparece en la foto tomada en Malvinas por Román 'Polaco' Von Eckstein, un enviado especial de la agencia estatal de noticias Télam para la contienda bélica de 1982, cuyo aniversario de inicio se cumple este 2 de Abril.

Saúl Pérez ex combatiente de Malvinas Saúl Pérez, ex combatiente de Malvinas, reveló que sus padres supieron de él por esta foto

"El día que me sacaron la foto esa donde estoy leyendo el diario, lo tengo muy presente, ya fue fue el día de la visita de (Leopoldo Fortunato) Galtieri y vinieron los diarios, lo que no era común. Había periodistas y me sacaron esa foto", relató el ex combatiente, quien cumple la cuarentena obligatoria en su hogar porque "hoy nos vuelve a convocar la patria, para combatir un enemigo invisible, en este caso el coronavirus".

Pérez explicó que si no fuese por ese "enemigo invisible" que tiene a toda la población atrincherada en sus hogares desde el 20 de marzo pasado, él pasaría este 2 de Abril como cada año desde que regresó de Malvinas: con un asado en familia.

"Cuando yo estaba en Malvinas le dije a mi papá, a través de una carta, que cuando regresara quería que me hiciera un asado, que era la comida que más extrañaba. Una vez que volví, lo preparó para esta misma fecha durante 37 años, pero este no podrá ser posible porque lo quiero cuidar", expresó.

La cuarentena no sólo trastocó el asado en familia de Pérez sino también la rutina de todos sus vecinos. Por eso en estos días el ex combatiente apeló a las redes sociales para reforzar la idea de respetar la medida gubernamental para frenar el avance del coronavirus COVID19.

"En esta convocatoria, no hay mejor trinchera que tu casa. Vamos a vencer a este enemigo guardando la cuarentena", agregó.

Aunque el coronavirus tenga acaparada la agenda política, mediática y social por estos días, Pérez resaltó que el reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas "es irrenunciable".