Los argentinos en cuarentena: qué hacen y cómo se sienten

Una encuesta de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) indagó sobre la percepción de los argentinos ante la medida, donde el 70% contestó estar a gusto en su hogar, mientras que el resto se refirió a las complicaciones del encierro.

La encuesta fue realizada a mil personas de al menos 16 años de Capital Federal y Gran Buenos Aires: el 29,5% de quienes contestaron manifestó que vive con otra persona. En el 20,7% de los hogares eran tres, en el 19,4% vivían más de cuatro, el 18,9% cuatro y el 11,5% de los encuestados vivía solo.

Al momento de responder en qué ocupan su tiempo los argentinos que cumplen con la cuarentena, el 25,2% respondió con la televisión (noticieros, Netflix, etc.), seguido por el orden y la limpieza (19,6%), redes sociales (12,2%), cocinar (11,8%) y leer (7,4%), entre otras.

coronavirus cuarentena tv

La mayoría (42%) no realiza ninguna actividad física puertas adentro, mientras que el resto sí manifestó hacer rutinas (28%), caminar (6%), utilizar la bicicleta fija (6%) y bailar (4%).

Respecto de algo muy emparentado a lo anterior, el 53% siente que come igual que antes de la cuarentena. Un 35% aseguró que come mucho o bastante más y casi el 12% asegura lo hace menos que antes del encierro.

Ante las preocupaciones sobre esta situación, 34% teme que el esfuerzo de quedarse en casa no valga la pena. El 55,6% se repartió entra quienes teman que no le paguen el sueldo, no poder pagar los servicios, perder el empleo, no sostener su comercio, no pagar el alquiler y contraer deudas.

Sólo el 10,4% dijo que no tiene preocupaciones por cómo se desarrolle la economía tras la pandemia.

Otros datos:

- Poco más del 76% utiliza aplicaciones de videollamada para ver a sus familiares.

- Un 37,4% respondió que lo más se extraña son las reuniones en familia. La secundaron fue pasar tiempo al aire libre (18,8%), ir al trabajo (16,3%) y juntarse con amigos (16,2%).

- Hubo un fuerte cambio de hábitos en lavarse las manos y distanciamiento social (95% dijo que sí cambió) y estornudar en el pliegue del codo (casi 92% contestó positivamente). Pero compartir el mate aún es una costumbre muy arraigada: el 59% cambió este hábito, pero el 41% aún no. En tanto, salir a comprar con guantes y barbijos no es algo que la gente lo tenga en cuenta y solamente poco más del 23% contestó sale así de preparado.

- Aburrimiento (21,5%) y ansiedad (19,8%) son las sensaciones que más les genera estar encerrados.

- El 30% contestó que realiza home office.

- Compras: casi el 37% realiza compras una vez por semana, mientras que casi el 29% sale cada dos o tres días.

- Más del 50% cree que para quienes no cumplen la cuarentena deben pagar una multa económica y hacer trabajos comunitarios.