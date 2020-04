Los rostros de la pandemia: el New York Times creó una sección especial para los muertos por coronavirus

Las muertes cuentan como números en las estadísticas oficiales y en algunos medios de comunicación, arrasados por la noticia del minuto a minuto. Pero a contramano de esa lógica, el prestigioso New York Times creó una sección especial de obituario para homenajear a los muertos, con una foto de sus rostros y sus historias de vida. Así, los números pasan a ser personas y vidas que ya no están.

"Those We’ve Lost to the Coronavirus" ("Aquellos que hemos perdido por el coronavirus") es el título, y se agrega: "This series tells the stories of people who have died in the pandemic" (Esta sección cuenta las historias de las personas que han muerto en la pandemia).

Pianistas, compositores de rock, médicos que ayudaron en causas especiales, una mujer de 108 años que sobrevivió a la guerra y la pandemia de 1918, una inmigrante activista transgénero, o un periodista, son algunas de las personas que se recuerdan en el diario.

Esta idea recuerda al trabajo realizado en el new York Times por las 2.977 víctimas del atentado a las Torres Gemelas. Este archivo además forma parte de un espacio dentro del National September 11 Memorial de Nueva York.