Coronavirus: los pasajeros del micro denunciaron maltratos

Los hinchas fueron reingresados al país cuando habían cruzado la frontera con Bolivia y llevados a un instituto para pasar los días de aislamiento. Sin embargo aseguraron que durante el tiempo que permanecieron allí, fueron maltratados por Gendarmería.

Pasajeros micro

“Estaban viniendo dos o tres veces al día a requisarnos, ultrajándonos y de mala gana como si hubiéramos cometido algún delito, pateándonos los bolsos, encerrados todo el día. Nos tocaba pedir permiso para ir a comprar cosas de comer. Nos tienen con llave y con seguridad afuera como si fuéramos presos”, aseguró uno de los extranjeros en un videos publicados en el diario Qhubo.

En otro video, uno de los barras del equipo colombiano aseguró que: “Donde estábamos nos pegaban y en el puente fronterizo, también. Nos alejaron en un salón donde nos maltratan e insultan constantemente. No nos dejan ni salir a comprar comida. Ahora estamos encerrados y no podemos hacer nada si pasa algo. Queremos buscar ayuda de Colombia”.

Pasajeros micro

Tras llevar 14 días en cuarentena por el coronavirus Covid-19, el gobierno de Jujuy autorizó la salida de los hinchas colombianos, junto a un grupo de venezolanos, brasileros y argentinos, quienes emprendieron un viaje de casi 30 horas para que llegaran a Buenos Aires.

Según aseguró a C5N Juan Felipe Soto, uno de los hinchas, en Jujuy les prometieron que al llegar a Capital iba haber un avión dispuesto para que regresaran a su país. "A mi me pareció muy extraño y me comuniqué con el consulado para saber si era cierto, pero decidimos subirnos al micro, porque pensamos que acá íbamos a poder viajar. Nos dijeron que había un avión pero no existe ningún avión", contó.

Embed

Además agregó: "Nosotros queríamos salir de allá porque no queríamos seguir pasando las cosas que nos estaban sucediendo. A mi papá le dieron dos ataques de pánico y tuvo que se llevado a un hospital".

Luego de que el micro fuera detenido este jueves en la avenida General Paz, y ante un posible caso de coronavirus, la Justicia federal ordenó que todos los pasajeros sean trasladados a tres hoteles para que cumplan con una nueva cuarentena obligatoria de 14 días por el coronavirus Covid-19.

"Estamos haciendo un procedimiento en un operativo en un ingreso a la Capital, un micro proveniente del norte, estábamos haciendo la trazabilidad con fuerzas federales y lo detuvimos en la General Paz", relató el secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro.

El funcionario indicó además que a partir de la detención del micro por violar la cuarentena por el coronavirus Covid-19 se inició una investigación que está a cargo del juez federal Julián Ercolini y que habrá que esperar los avances de ese expediente para clarificar cuál es la situación "sanitaria y de documentación" de cada pasajero.