Cuarentena obligatoria: detienen en Parque Avellaneda a otro micro con extranjeros procedentes de Mendoza

El ómnibus fue detenido sobre la autopista Perito Moreno, a la altura del peaje de Parque Avellaneda, durante un control realizado por la policía para asegurar el cumplimiento del aislamiento preventivo, social y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional.

Las fuentes informaron que el micro tenía como destino la terminal de ómnibus de Retiro y que llegaba desde Mendoza. Además de los dos choferes, en total viajaban 51 pasajeros, 27 de los cuales son extranjeros oriundos de Italia, España, Canadá, Portugal, Eslovenia y Alemania. Hay menores de edad dentro de la unidad.

Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), encabezó el operativo sanitario en el que revisaron a los pasajeros y confirmó: "No tienen fiebre pero hay extranjeros que están circulando que no sabemos a dónde iban. La autoridad de la Ciudad nos dio los datos y el listado de quienes están dentro del micro y ahora van a actuar la Justicia y Migraciones”, dijo en declaraciones a la prensa.

En plena cuarentena no pueden circular micros de larga distancia y, según las fuentes, los pasajeros del ómnibus estaban infringiendo el artículo 205 del Código Penal, que castiga al que viole las medidas adoptadas para impedir la introducción o propagación de una epidemia.

El micro de Mendoza se suma al que fue retenido este jueves con otros 61 pasajeros en Saavedra, casi todos extranjeros: 22 ciudadanos colombianos, 21 venezolanos, tres peruanos, dos bolivianos y un brasileño. Además viajaban otros 12 argentinos con domicilios registrados en la provincia de Buenos Aires. La mayoría se subieron al vehículo en La Quiaca y el resto lo hizo en San Salvador de Jujuy.

La detección y detención del micro ocurrió en el cruce de la General Paz y Zapiola, a metros del Puente Saavedra. En el lugar trabajó el SAME. Su titular, Alberto Crescenti, estuvo junto al secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro.

El juez federal Julián Ercolini fue quien decidió el destino de las personas que iban en el micro. Los dos choferes y el pasaje fueron derivados a tres hoteles porteños: los venezolanos al Rochester (Esmeralda 556), los colombianos y los argentinos al sindical del Fatsa (Dean Funes 1242), y el resto al Viasui (Viamonte 960).