Bancos: superposición de pagos, una de las causas

"Empezaron a pagar hoy el IFE para que no llegaran a Semana Santa sin cobrarlo los que perciben la AUH", dijeron fuentes consultadas por minutouno.com. En el cronograma de hoy se superpusieron los jubilados que no habían podido retirar sus pagos desde el 18 de marzo, con los que con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 cobraban el Ingreso Familiar de Emergencia y las pensiones no contibutivas terminadas en 2 y 3.

Placa Anses 1

Placa Anses 2 Se superpusieron pagos y se desbordaron los bancos

Según reveló Estefanía Pozzo en C5N, con datos de Anses, son 6.851.363 los jubilados y pensionados en Argentina, suman 6.533.636 los que perciben asignaciones no contributivas y 110.087 quienes reciben seguro de desempleo. Más de 13 millones de personas están alcanzadas por el régimen previsional.

Según la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la totalidad de los jubilados y pensionados están bancarizados, pero sólo el 23% de los mayores de 50 años utilizan la tarjeta de débito.

El Banco Central dispuso hoy que las entidades bancarias trabajen durante el fin de semana en su horario habitual para el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a aquellas personas que no operan con tarjeta de débito.

Miles de beneficiarios realizaron hoy largas filas ante los bancos, que volvieron a abrir sus puertas para permitir el pago de haberes y subsidios de la Anses, en muchos casos sin respetar el distanciamiento social recomendado como medida preventiva frente a la pandemia de coronavirus.

Para evitar las aglomeraciones, el Banco Central (BCRA), a través de la Comunicación A 6951, amplió al sábado y el domingo la apertura de las entidades financieras en su horario habitual para la atención de beneficiarios de haberes previsionales y pensiones integrantes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), sin tarjeta de débito.