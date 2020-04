Rafael Correa: "La pandemia nos está demostrando la importancia del Estado"

Correa habló este viernes con el periodista de C5N Andrés Lerner sobre qué ve en la regió ante la crisis sanitaria y económica derivadas de la pandemia.

Rafael Correa Coronavirus 1.mp4

Rafael Correa Coronavirus 2.mp4

AL: Estamos viendo imágenes insólitas, cadáveres en las calles y en las casas de Guayaquil, ¿cómo se llegó a esta situación?

RC: Estoy con el alma destrozada por lo que pasa en mi Patria. Si veías las noticias en 2009, en la gripe porcina, Ecuador aparecía como el mejor país de la región (en el manejo de la crisis sanitaria), ahora somos el ejemplo de lo que no hay que hacer. Guayaquil tiene más muertos que (en) países enteros. La crisis ha sido terriblemente mal manejada, cosechando lo que sembraron en tres años", explicó el ex Presidente, en los cuales el Gobierno que lidera Lenín Moreno aplicó medidas económicas neoliberales porque "hacer hospitales dijeron que era malo, que eran elefantes blancos, destruir la salud y despedir médicos era lo responsable, el resto era populismo".

"Esta pandemia nos ha tomado con un sistema de salud destrozado, una economía en ruinas, y sin gobierno", sentenció Correa en referencia a Moreno, que quedó debilitada "cuando elevaron los precios de combustibles por el acuerdo con el FMI" el año pasado. "No tenemos liderazgo, no tenemos políticas públicas, tenemos un sistema de salud destrozado, una economía debilitada", agregó.

"El Banco Mundial nos va a donar US$20 millones para la emergencia sanitaria", señaló Correa, pero en el Gobierno de Quito "acaban de pagar US$324 millones en deuda externa y el presupuesto del Estado es más de 30.000 millones de dólares", sopesó el ex Presidente.

Para Correa, Lenín Moreno y sus funcionarios "no tomaron las medidas por populistas, del caso. A principios de marzo, cuando se vieron los primeros casos, dijeron 'se prohíben los eventos públicos', retrocedieron en su decisión y hubo un partido de fútbol en Guayaquil con 50.000 personas. Dijeron que el peor miedo era el virus y permitieron que la gente siga saliendo, y cuando ya prohibieron (salir), nadie le hace caso al Gobierno, no se hicieron medidas complementarias".

"Guayaquil es una ciudad donde el 60% de la gente tiene autoempleo, es informal, es taxista, vendedores de helado, tricicleros, tienen que salir a ganarse el día a día. Si les quieres mantener en aislamiento tienes que mantenerlos en las casas con alimentos, con bienes básicos. No hicieron nada. No hubo logística, medidas económicas, apoyo", sentenció.

"Tres medidas tenían que tomarse a nivel sanitario: aislamiento (pero para eso necesitabas distribuir comida y bienes de consumo básico y aseo en los hogares, no lo hicieron), tenías que traer pruebas para detectar las redes de contagio (dijeron que estaban trayendo 2 millones de kits; era mentira)", enumeró el ex mandatario, quien recordó que los funcionarios ecuatorianos "declararon el estado de excepción el 16 de marzo, y 10 días después nos enteramos de que no habían dado ni 20 centavos y pagaron deuda externa (US$324 millones) y los maestros están impagos".

"Y nuestros médicos se mueren porque no tienen mascarillas, y no hay respiradores en hospitales. Lo se ha hecho realmente es criminal. Lo más duro es que ya no hay cómo enterrar a los muertos. Pasamos de (ser) un país que inauguraba hidroeléctricas, escuelas del milenio, hospitales, carreteras, a (ser) un país que cava fosas comunes", sentenció.

"Es desgarrador, pero lo más duro es que incluso si se hicieran todas las medidas en este momento, que no las están haciendo, de todos modos esto va a seguir subiendo", convino acerca de la curva de contagio del coronavirus en Ecuador. Porque el daño está ocasionado. Puedes controlar para el futuro, pero en dos o tres semanas, pero ya están los contagiados y ya vendrán los fallecidos. Eso seguirá creciendo exponencialmente así que la situación es verdaderamente grave"

En esta situación, además, el presidente Lenín Moreno está totalmente ausente, ¿no? Recién ayer dio una conferencia de prensa en la que además reconoció que las cifras que se están dando no son las correctas en cuanto a la cantidad de muertos y de contagiados.

"No existe el Gobierno, tenemos un presidente ausente cobardemente escondido porque es 'persona vulnerable', pero si estás en ese cargo es para jugarte la vida. Tenemos un vicepresidente que es el tercero de este régimen, un niñito de buena cuna que es el candidato presidencial (tenemos elecciones el próximo año), y está tomándose fotos y no sabe a dónde está parado. Tenemos un equipo de Gobierno que lo que saben es odiar"

"Siguen con la persecución política. Tenemos toque de queda hasta el 5 de abril. Ya anunciaron que el 7 de abril, de 2.000 casos pendientes, van a hacer la audiencia de los que siguen contra mí por supuestos sobornos. Ahora soy el jefe de una banda criminal dedicada a sobornos. ¿Para qué? Para sacar una condena rápido e inhabilitarme para la próxima elección. O sea, la persecución no para ni en esta tragedia sin precedentes en la historia de Ecuador y de la humanidad", disparó.

"Dijeron, como en las redes, porque tienen una complicidad terrible con la prensa, uno de los peores males ha sido el silencio cómplice porque han escondido todos los errores del Gobierno, y cosecharon lo que sembraron: ineptitud, ineficiencia, errores, destrucción. Todo lo taparon, y aquí trataron de tapar también lo que estaba pasando. Entonces por redes se ha podido informar (sobre) los muertos sin enterrar, la gente buscando comida, gente viviendo con los cadáveres de sus padres tres o cuatro días porque nadie los va a retirar. (Pero desde el Gobierno) dijeron que era fake news, abrieron una investigación fiscal. Ya mismo empiezan allanamientos y persecución como hicieron en octubre. Y ayer sale el Presidente, después de 18 días del Estado de Excepción, a decir 'sí, he ordenado que se transparenten las cifras por dolorosas que sean'. Están reconociendo que siempre mintieron, engañaron, y que nosotros decíamos la verdad. Pero somos nosotros los perseguidos, los insultados, los que tenemos una investigación fiscal, los que recibimos las cadenas nacionales -porque hacen cadenas nacionales para decir que somos mentirosos para desestabilizar al Gobierno. Yo sí creo que se tiene que ir el Gobierno a casa. Porque nos está llevando al precipicio. Estoy de acuerdo con la Constitución pero dicen que presentamos noticias falsas y resulta que hemos dicho la verdad y los mentirosos han sido ellos", aseveró "Mashi".

Rafael Correa Coronavirus 3.mp4

Rafael Correa Coronavirus 4.mp4

Rafael Correa Coronavirus 5.mp4

¿Se puede encontrar una salida institucional a esta situación?

No hay Gobierno. Que digan lo que quieran, pero sé a dónde va el país con este Gobierno y para evitar una catástrofe mayor tiene que irse a la casa. Nos llevan a un desastre aún mayor. Para la salida institucional hay que tener generosidad, honestidad intelectual -para decir que si no soy capaz para algo tengo que hacerme a un lado-, pero esta gente es incapaz y sigue ahí. Si tuvieran esa honestidad, el vicepresidente, puesto a dedo porque es de buena cuna y por el que nadie votó, debería renunciar. Si él renuncia, la Constitución dice que el Presidente tiene que mandar una terna. En esa terna puede ser que esté la persona que con consenso nacional se vaya a hacer cargo de la crisis. La Asamblea nombra a esa persona, luego renuncia Moreno, y asciende esa persona y tenemos un nuevo Gobierno.

Que su sucesor "sea el mayor anticorreísta" no le preocupa a Correa porque "no estamos hablando de derecha, izquierda, ricos o pobres, estamos hablando de vida o muerte. Estamos hablando de la supervivencia de la propia República, de miles de fallecidos. Pongan al peor correísta, pero que sepa liderar. Que tenga autoridad, capacidad. No para evitar la catástrofe, que ya está ocurriendo, sino para evitar una mayor, lo cual ya es decir demasiado".

Rafael Correa Coronavirus 6.mp4

¿Qué le sucede a Usted, como líder popular y Presidente en dos períodos, y además nacido en Guayaquil, estando a la distancia, y viendo todo lo que sucede?

No puedo dormir de la angustia. Vivimos bien, hace un años pudimos alquilar una casa con jardín, mis hijos están reunidos, estamos bien materialmente. Pero tengo el corazón desgarrado de ver lo que pasa en Ecuador, lo que pasa con gente que conozco.

Rafael Correa Coronavirus 7.mp4

Me imagino que tiene un panorama claro de la región, ¿cómo ve el accionar de Alberto Fernández como líder en esta crisis que le toca a tres mese de asumir la Presidencia?

Alberto debería recibir un título honorario de economista. Contrariamente a lo que habló Romer de que hay que hacer muchos tests porque salen más barato que el aislamiento que puede destruir la economía. Y Alberto lo tiene muy claro: el fin de la economía es el bienestar humano. Lo dijo muy claramente: la economía se recupera, las vidas no. También dijo que el Fondo Monetario no verá un peso, está haciendo lo correcto. No es aprovechar la circunstancia, es un motivo de fuerza mayor para posponerla. En Ecuador están haciendo todo mal: están fugando capitales porque los banqueros están en el poder. Son los tenedores de bonos, por eso no se pospuso el pago de la deuda. En Estados Unidos y Europa están emitiendo los bancos centrales, generando dinero inorgánico porque una forma de reactivar la economía. Ecuador no lo puede hacer. Por eso necesita ayuda internacional. Yo creo que muchos países, incluso desarrollados, van a necesitar la ayuda del Fondo Monetario Internacional.

Rafael Correa Coronavirus 8.mp4

Rafael Correa Coronavirus 9.mp4

Ahora a partir de esto deberá haber un cambio en la economía y en las reglas que la mueven a nivel mundial, ¿no?

Yo creo que el mundo va a ser diferente después de esta crisis. Esto nos mostró lo vulnerables que somos. Por ejemplo, es absurdo que el individualismo es la base del progreso y que la 'mano invisible' que nos lleva a la mejor situación social.. siempre fue un absurdo en una sociedad globalizada donde todos dependemos de todos. Esto nos enseña a superar el individualismo y retomar la capacidad de acción colectiva. ¿Dónde está la gobernabilidad a nivel mundial? Ahora sí se preocuparon: se dieron cuenta de la importancia de la salud como derecho, como un derecho y un bien público que debe ser suministrado por el Estado. Nos está demostrando la importancia del Estado. La moneda es el principal mecanismo de coordinación social, pero no puede ser el único. Se desplomó el sistema económico, la gente se tuvo que encerrar en las casas, no hay producción, no hay consumo, no hay ingresos, no hay circulante... ¡Se acabó, pues, el mecanismo de coordinación social! Debes tener otro, a través de políticas públicas, acción comunitaria.

La pandemia de coronavirus "va a poner nuevamente en su justa dimensión valores que habían sido enterrados, prioridades que habían sido alteradas. El mundo va a ser diferente y ojalá sea un mundo mejor", cerró Rafael Correa.