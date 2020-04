Coronavirus: la NBA quiere jugar los playoffs en Las Vegas

Según Sport Illustrated, Las Vegas se ha convertido en el único sitio potencial para tal competencia porque la NBA tiene una gran relación con la ciudad, además de considerarse una sede que tiene todo para celebrar este tipo de eventos.

Igual, llevar ese plan a cabo tiene sus obstáculos como mandar a cientos de jugadores y empleados a Las Vegas, ya que se necesitaría esa cantidad de personas de apoyo en hoteles, campos de juego y representantes de prensa.

En cuanto a la manera de jugarse estos playoffs, podrían celebrarse series de cinco partidos en la primera ronda, con las semifinales, finales de la conferencia y final de liga a un partido, similar al formato de la definición del torneo nacional universitario de la NCAA.

El Thomas & Mack Center y el Cox Pavilion de Las Vegas, sede de la Summer League, serían los estadios elegidos para reanudar la temporada 2019/2020.

El torneo virtual

Mientras se espera y se decide cómo retomar las acciones, este viernes algunos jugadores de la NBA empezaron con la disputa de un torneo virtual, que finalizará el 11 de abril y en el que el ganador dispondrá de 100 mil dólares para donar a entidades benéficas.

