Pronóstico del tiempo para el sábado 4 de abril

Para mañana, domingo, el pronóstico del tiempo del SMN prevé una jornada con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del sector noroeste y una temperatura que estará entre una mínima de 16 grados y una máxima de 26.

En tanto, el lunes está pronosticado cielo mayormente nublado a ligeramente nublado, vientos del sudoeste rotando al sur, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 21.

Bancos - Jubilados - Cuarentena Este sábado abren los bancos para jubilados y pensionados no contributivos: el pronóstico del tiempo anticipa cielo nublado, pero temperatura agradable

Este sábado los bancos estarán abiertos para abonar los haberes a aquellos jubilados que no hayan podido cobrar sus haberes de marzo y para quienes perciben haberes no contributivos cuyos DNI terminen en "0" y "1". Las ventanillas estarán disponibles exclusivamente para los que no tienen tarjeta de débito. Así lo informaron la Anses y el Banco Central.