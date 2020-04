Alberto Fernández "Todo este esfuerzo lo pusimos en peligro"

"Cuando ví lo que había pasado ayer, dije 'pucha', todo este esfuerzo lo pusimos en peligro", indicó Fernández en declaraciones radiales y añadió que "hoy volveremos un poquito al orden".

El presidente Alberto Fernández reconoció una "improvisación" el viernes y que fue por un "acto de confianza. Afirmó que "nadie preveía que iban a aparecer todos esos jubilados que no habían cobrado, o que habían cobrado en parte. Hoy mandamos a las casas a los que no debían cobrar".

Hizo una autocrítica y dijo: "Alguien hizo mal las cosas, no cabe ninguna duda" y aclaró: "Estamos trabajando mucho, no estamos pensando en renuncias", dijo el y reconoció que pudo haber habido problemas en la comunicación de las medidas: "Se difundió vía gráfica y no se tuvo en cuenta la radio, la TV e internet".

minutouno (desde ) on Twitter | Hoy pueden ir al banco

DNI terminado en 0⃣y1⃣

Sólo para los que no tienen tarjeta de débito

Hasta las 17 pic.twitter.com/QqPCoXths0 — minutouno (desde ) (@minutounocom) April 4, 2020

Este sábado los bancos están abiertos para abonar los haberes a aquellos jubilados que no hayan podido cobrar sus haberes de marzo y para quienes perciben haberes no contributivos cuyos DNI terminen en "0" y "1". Las ventanillas estarán disponibles exclusivamente para los que no tienen tarjeta de débito. Así lo informaron la Anses y el Banco Central.

CRONONGRAMA

Pendientes de cobro del mes de marzo y jubilaciones no contributivas

Sábado 4 de abril - 0 y 1

Domingo 5 de abril - 2 y 3

Lunes 6 de abril - 4 y 5

Martes 7 de abril - 6, 7, 8 y 9

Beneficios correspondientes al mes de abril

Lunes 6 de abril - 4 y 5 Pensiones no contributivas

Martes 7 de abril - 6, 7, 8 y 9 Pensiones no contributivas

Miércoles 8 de abril - 0 Jubilaciones y Pensiones contributivas menores a 17.859 pesos

Y a partir del lunes 13 de abril, se continúa con el cronograma anunciado por ANSES.