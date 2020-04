Darío Benedetto: "Volver a Boca es lo que más deseo"

"Volver a Boca es lo que más deseo en la vida, obviamente después pueden pasar un montón de cosas", expresó el jugador, durante su participación en el programa "Podemos Hablar" desde Marsella por videoconferencia en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.

river vs boca final copa libertadores gol benedetto Darío Benedetto celebró con un polémico gesto cuando abrió el marcador ante River en la final de la Copa Libertadores 2018 disputada en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid Foto: @CONMEBOL

Darío Benedetto también habló sobre las sensaciones que le quedaron tras haber perdido la Copa Libertadores ante su clásico rival, River Plate: " La final que perdimos contra River fue un golpe durísimo. Ninguna cosa se puede comparar con un Boca-River. Dolió muchísimo pero somos profesionales y automáticamente teníamos que dar vuelta a la página. Luego, a los tres meses tuvimos una final de Supercopa y pudimos salir campeones. Tenemos que saber sobrellevar todo este tipo de situaciones", explicó Darío Benedetto.

El "Pipa" fue consultado sobre el festejo que hizo en el único tanto que marcó el Xeneize en aquel partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, donde se lo ve sacando la lengua en la cara al defensor Gonzalo Montiel. Darío Benedetto insistió en que esa imagen fue "una casualidad" y explicó: "Cuando me choca, doy media vuelta y saco la lengua. Ahí es cuando me sacan la foto, pero yo jamás me burlé de nadie. Nunca lo hice. Son cosas que pasan y que la prensa toma ventaja de eso. Cuando me mandaban los memes me daba mucha bronca pero luego lo tomé a risa", finalizó.