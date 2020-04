Coronavirus: Germán Pezzella fue dado de alta

El ex jugador de River dio negativo de coronavirus en las últimas pruebas a las que fue sometido, según informó el club de Florencia en un parte médico difundido hoy. Además, sus compañeros Patrick Cutrone y Dusan Vlahovic también recibieron el alta médica.

Tras conocer el resultado de los análisis de coronavirus, Germán Pezzella mandó un mensaje través de su cuenta de Instagram y aprovechó para agradecer y hacer que todos tomen conciencia sobre este virus que se expande rápidamente: "Una pequeña lucha que se gana gracias al apoyo recibido todos estos días. Sigamos respetando las normas y cuidando a nuestros seres queridos, que si cada uno pone lo mejor de su parte no hay dudas que se revertirá la situación que hoy vivimos. Gracias a Rocco, Joe, Daniele, staff y nuestros compañeros, volveremos a disfrutar juntos".

Hola todos! Quería compartir con ustedes que hoy nos confirmaron, después de los estudios necesarios, que @vlahovicdusan @patrickcutrone y yo, hemos superado al COVID-19. Una pequeña lucha que se gana gracias al apoyo recibido todos estos días. Sigamos respetando las normas y cuidando a nuestros seres queridos, que si cada uno pone lo mejor de su parte no hay dudas que se revertirá la situación que hoy vivimos. Gracias a Rocco, Joe, Daniele, staff y nuestros compañeros, volveremos a disfrutar juntos // Ciao a tutti! Volevo condividere con voi che oggi ci hanno confermato, dopo gli studi necessari, che @vlahovicdusan @patrickcutrone e io abbiamo superato COVID-19. Una piccola lotta vinta grazie al supporto ricevuto in tutti questi giorni. Continuiamo a rispettare le regole e a prenderci cura dei nostri cari, che se ognuno fa il meglio dal suo posto, non c'è dubbio che la situazione in cui viviamo sarà invertita. Grazie a Rocco, Joe, Daniele, allo staff e ai nostri compagni, presto ci ritroveremo e abbracciamo di nuovo