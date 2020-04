Néstor Gorosito desmintió tener coronavirus

Pipo Gorosito on Twitter Algun cobarde que me puede cruzar todos los dias en mi barrio y no se anima, publico esto,no pensando que uno tiene hijos,familiares,amigos,es un Twitter falso el que lo publico. pic.twitter.com/r1AByEnE9w — Pipo Gorosito (@pipogorosito10) April 5, 2020

A raíz de esto, "Pipo" salió a aclarar la situación mediante sus redes sociales donde se mostró muy enojado por la situación que le estaba tocando atravesar. "Algún cobarde que me puede cruzar todos los días en mi barrio y no se anima, publicó esto, no pensando que uno tiene hijos, familiares, amigos. Es un Twitter falso el que lo publicó", aclaró el director técnico.

Gorosito tildó de "cobarde" al creador de esa "fake news" que rápidamente se viralizó, ya que estaba escrita con la misma metodología con que suele comunicar el club de Victoria