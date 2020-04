Boca exigirá no jugar más en horario nocturno

Es que el club de la Ribera disputó 23 jornadas en el torneo local de los cuales 19 fueron en el horario de las 19:30 en adelante. En condición de local, durante el día solo recibió a Arsenal de Sarandí y Unión de Santa Fe.

Es por eso que el presidente Jorge Ameal contó que hará un pedido a la AFA donde dirá que no quieren volver a jugar de noche. "Para las empresas, el fútbol debe ser redituable. Para el que no es redituable es para Boca, teniendo en cuenta el esfuerzo y el sacrificio que hacen nuestros socios cuando nos ponen a las ocho o a las diez de la noche. Llegan a la casa para ir al trabajo", comentó en una entrevista para el programa "Conectados Por Boca".

"Hay que discutir horarios y un montón de otras cosas. Ya sé que nosotros somos el rating, pero bueno, también tenemos que defender a nuestros socios. Nos vamos a poner firmes, vamos a discutir todo y para todos. No se trata de dar el brazo a torcer, esto debe solucionarse mediante el diálogo. Boca es muy grande y hay que respetarlo como tal. no pensamos en que nos digan que no", añadió.

Por otro lado, Ameal insistió en la idea de volver a tener un torneo con 20 equipos, más allá de que se anularían los tres descensos pactados para este año pero si se llevarán a cabo los dos ascensos provenientes de la Primera Nacional. De esta manera 26 equipos jugarían el campeonato en la Primera División.