La Bancaria advirtió que esta semana podría haber nuevamente largas filas en los bancos

En declaraciones radiales, Berrozpe enfatizó que "los trabajadores bancarios ofrecen a diario la mejor actitud, pero el caos es inevitable si no se organizan los cronogramas", y sostuvo que "desde diciembre" se lo advirtió al titular de la ANSeS, Alejandro Vanoli.

El dirigente del gremio que lidera Sergio Palazzo supervisa desde el viernes último el pago a jubilados en representación del sindicato y es delegado general de la Comisión Gremial Interna (CGI) del Banco Supervielle, segundo pagador al sector pasivo.

"El problema no es el trabajador bancario sino la irresponsabilidad en el manejo del sistema de pago en el país. Ello no ocurre solo con los jubilados. Existe un marcado maltrato, en especial de la banca extranjera, a las pequeñas y medianas empresas, y sus representantes esclavizan a la Argentina. Se impone y es imprescindible parar esta verdadera joda, porque se llevará puesta a la Nación", remarcó.

Sobre los próximos días, el dirigente advirtió que habrá otra vez largas filas frente a las entidades financieras: "Los problemas volverán a la calle y el martes y miércoles será peor", porque "se mejoraron las programaciones pero no lo suficiente".

"La gente tiene otros hábitos y no es posible evitarlo. En lugar de dirigirse a los cajeros automáticos, aunque se le haya entregado la tarjeta de débito alguna vez, no la utiliza. La pierde o no la porta por diversos motivos. El sistema de ninguna manera llega a los comercios de los barrios populares", puntualizó Berrozpe.

Afirmó además que todos saben "lo que ocurrió con los bancos en los últimos años, sobre todo en los extranjeros, cuyos representantes son quienes tienen y ostentan el mayor poder de lobby en la Agentina".

Para Berrozpe, "es preciso atender lo urgente junto con lo importante, ya que vendrán meses de cuidado frente a una pandemia incontrolable. Por ello, hay que programar de otra manera -aunque algo ya se hizo-, porque el miércoles se concentrarán los 4 últimos números del Documento Nacional de Identidad (DNI) y puede ser un desastre", adelantó.

"Siempre que pasan estos problemas se maltrata al trabajador bancario, el único que pone la cara. El pago al sector pasivo no puede ser un infame negocio financiero", advirtió el sindicalista que además convocó a familiares y allegados a los jubilados a "acompañar" la exigencia gremial de declarar al sistema financiero "como un servicio esencialmente público".