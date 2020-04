Ginés González García sobre la salida de la cuarentena: "Todo va a ser despacito"

Por el contrario, el titular de la cartera sanitaria aseguró que “todo va a ser despacito y pensándolo porque sino podemos entrar en un estado irreversible”. “Si uno no regula la forma en la que viene la epidemia, hasta los sistemas de salud con mayor oferta del mundo quedan desbordados, como en Nueva York”, señaló.

Por Radio 10, el ministro recordó que muchos países que tuvieron éxito en la lucha contra la pandemia tras aplicar el aislamiento obligatorio ahora “están viendo que habiéndolo levantado masivamente se les complicó de nuevo”.

Po otro lado, dijo que en Argentina "vamos menos mal que otros países", aunque "a todos nos va mal porque la pandemia existe", y aclaró que "no" se está aplanando la curva de contagios de coronavirus sino que "está subiendo poquito".

"No me gusta tener una falsa expectativa. Siempre digo que vamos menos mal que otros países porque en realidad a todos nos va mal porque la pandemia existe, no la pudieron controlar, están desbordando los sistemas de salud con mayor capacidad resolutiva del mundo", enfatizó González García.

Estas definiciones fueron durante una entrevista brindada a la transmisión televisiva del especial "Unidos por Argentina, el ministro indicó que los datos de los casos confirmados son "en tiempo real", y consideró que "el esfuerzo" que están haciendo los argentinos de mantener la cuarentena es "importantísimo".

"Lo que estamos evitando es un contagio masivo. Estamos ganando tiempo, estamos dilatando la aparición, estamos amesetando para que no aparezca todo de golpe y eso lo estamos logrando. Ahora, yo no podría decir que esto significa que dentro de 10 días estemos igual. Esto es día a día", precisó.

En ese marco, detalló que "lo que está pasando es mucho menos de lo que podría pasar si no hiciéramos esto (el aislamiento social obligatorio)", y afirmó que de esta manera "nos podemos administrar".

"A la predicción de lo que podía ser la curva, la aparición de los números de casos y sus consecuencias, estamos muy por debajo", resaltó el ministro de Salud.

Consultado respecto de si la curva de contagios se está aplanando, respondió: "Aplanando no, está subiendo poquito, que es lo que queríamos. Aplanando va a ser dentro de un tiempo, y cuando se aplane vamos a empezar a tomar otras medidas".

"Hoy tenemos recursos críticos. Hay 4.500 camas vacías en terapia intensiva respiratoria, y hay 91 ocupadas. Para pensar que hay países en los que hay personas que no acceden (al sistema de salud)", manifestó.

En otro tramo, aseguró que le genera "mucho orgullo el sistema decisional que se está usando, que es la opinión de todos y tratando de llegar a un acuerdo".

Al referirse a la multitud de personas que se presentaron en las entidades bancarias el pasado viernes, afirmó que "no" es "favorable al resultado" de la cuarentena, pero aclaró que "no" puede decir "cuáles son las consecuencia".

"Es mejor que no se repita. Creo que veníamos dando pasos muy buenos y el del viernes no fue un paso demasiado bueno", subrayó González García.