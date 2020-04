Alejandro Domínguez y una llamativa declaración sobre su vínculo con Boca y River

En principio, contó cómo surgieron los rumores de que él era hincha del Millonario, ya que en el partido de vuelta en la final de la Copa Libertadores 2018, comenzó a circular una foto donde parte de la familia de Domínguez posaba sonriente con la camiseta de River puesta.

"Es muy simpático lo que pasó. En el primer partido de la final en la Bombonera (ante River), estando en el hotel, el Tano Angelici me manda cinco camisetas de Boca Juniors. Yo estaba en la recepción. Estaban los hijos de mi hermano y me quitaron los regalos. Y se las pusieron y estuvieron con la de Boca. No creo que sean de Boca, son del Olimpia. El siguiente partido, mi cuñado, mi hermana y los hijos hicieron lo mismo con la de River, y salieron con esa información en las redes", explicó el dirigente.

"Mi relación familiar y personal está mucho más cerca de Boca, aunque eso no me hace de ese club ni de River. Lo que pasa es que mi padre (Osvaldo Domínguez Dibb, que fue presidente de Olímpia, de Paraguay, durante 25 años, en dos etapas) y Alberto J. Armando eran compadres. Mis padres fueron sus padrinos de casamiento", le contó Domínguez al diario Olé en una videoconferencia desde Paraguay, donde está pasando su cuarentena por la pandemia de coronavirus.

"Además Armando era padrino de mi hermano menor, Emilio. Y también me une una amistad con muchos dirigentes de Boca. Lo que pasó en aquella final de la Libertadores de 2018 fue que era histórica y se dijeron muchas cosas porque los directivos tienen distintas maneras de accionar y pensaron que con esa presión iban a conseguir alguna ventaja", recordó.