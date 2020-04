Ginés González García, sobre los barbijos: "Están reservados para enfermos y quienes trabajan con enfermos"

En medio de la polémica por el uso de los barbijos, que fue implementado como obligatorio en cinco provincias argentinas y recomendado en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos días, el ministro de Salud, Ginés González García, explicó quiénes deben usar el "tapabocas".

Este martes, al salir del Instituto Malbrán, el funcionario argumentó que que: "Nadie le va a prohibir a nadie que use un barbijo hogareño, pero están reservados para personas que necesiten no contagiar ni ser contagiadas, como enfermos y personas que trabajan con enfermos".

"Hay mucha gente que lo quiere hacer, nadie le va a prohibir que lo use”. Sin embargo, para él su uso no es obligatorio. “El que quiera hacer el barbijo hogareño con todo gusto, no nos oponemos”, afirmó González García.

Consultado sobre la cuarentena, el funcionario insistió: "No me gusta decir que se va a levantar. La cuarentena tendrá otras formas y otras características. En el día a día va a ir modificándose la actitud del Gobierno".

En relación a la importancia de las investigaciones que se están llevando a cabo sobre el Covid-19, González García explicó que “los virus no son todos iguales, tienen características distintas”.

Por eso, el Malbrán está tratando de determinar de dónde proceden y qué características se han modificado. “Esto sirve para que cuando se haga la vacuna estas características sean puestas en la versión nacional”, argumentó el funcionario.