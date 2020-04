UFC de cuarentena: Paige Vanzant mostró que entrena desnuda

Vanzant y su marido, el también luchador de la UFC Austin Vanderford, compartieron no sólo sus ratos de ejercicio sino también su día a día hogareño, entre comidas, paseos y acrobacias en la sala.

A post shared by Paige VanZant (@paigevanzant) on Apr 5, 2020 at 8:09pm PDT

View this post on Instagram

Además de sorprender a sus seguidores de Instragram con sus acrobacias, la pareja despertó comentarios graciosos y halagos al por mayor, y le habrá alegrado un rato a sus fans que tienen que estar encerrados por la pandemia.

A post shared by Paige VanZant (@paigevanzant) on Apr 6, 2020 at 6:26pm PDT

View this post on Instagram

Our two favorite things...

Y es que Vanzant, de 26 años, es una de las luchadoras más populares de la UFC desde 2015 y hasta hizo un pase exitoso a otro gran producto del Show Business estadounidense, el ciclo "Dancing with the Stars", sobre el que se creó "Bailando por un sueño".

Uh, are we doing this right??