Semana Santa en plena cuarentena y la duda de siempre: ¿es feriado el jueves?

En distintas partes del mundo los fieles participan de diferentes maneras de las celebraciones de esta semana que culmina el Domingo de Pascua al celebrar el paso de la muerte a la vida, luego de 40 días (Cuaresma) de preparación personal y espiritual.

Teniendo en cuenta que el Viernes Santo es Feriado Nacional, existe siempre la duda respecto al jueves, sobre todo para aquellos trabajadores que tienen que realizar sus labores pese a la cuarentena y al aislamiento social, preventivo y obligatorio debido al brote de coronavirus.

Según el calendario oficial, dicha jornada es considerada "no laborable", por lo que no se trata de un feriado, sino de un día que habitualmente se utiliza con fines turísticos, de manera de generar un fin de semana "XL" de descanso.

Por eso, pese a no poder realizar las tradicionales "escapadas", los trabajadores deben saber que el jueves 9 no es feriado, sino "día no laborable", y el viernes 10 sí deberan cobrar su jornada como doble si es que les toca realizar sus tareas.