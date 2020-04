Nueva denuncia por discriminación a médicos en los edificios en que viven

Dos médicas que viven en un edificio en el barrio porteño de Colegiales fueron las nuevas víctimas de los actos de intimidación y discriminación que vienen sufriendo desde hace días médicos y trabajadores de la Salud por parte de sus vecinos. “Si sos médico no uses los ascensores… no circules por el edificio…tomen las medidas para no caer en la justicia”, son algunas de las frases en los carteles con los que se encontraron pegados en las partes comunes del edificio.