Futbolista rompió la cuarentena por el cumpleaños de su novia

Desde el Celta de Vigo aseguraron que se sancionará al delantero de acuerdo al "régimen interno" del club, pero el jugador afirmó que le informó a sus empleadores sobre su viaje a Rusia. "Estoy muy agradecido por su apoyo", afirmó Smolov según el sitio Marca.

Smolov, de 30 años, está comprometido con María Yumasheva, una de las nietas de Boris Yeltsin, el primer presidente de Rusia tras la caída de la Unión Soviética.

Pero hay un detalle: la futura señora de Smolov recién acaba de cumplir 18 años, motivo por el que el viaje del futbolista a su tierra natal tendría más que ver con festejar la mayoría de edad de su prometida que con estar cerca de su familia, informó el sitio La Gazzetta dello Sport.

Así, mientras España pasa días negros debido a la pandemia de coronavirus Covid 19, y a la cuarentena con fronteras cerradas que hubo de imponerse para evitar la propagación del virus, Smolov logró viajar a Rusia para la fecha especial, y para estar más cerca de su clan.

"Debido a la situación que se presenta y al cierre de fronteras me he visto obligado a regresar a Rusia para estar más cerca de mi familia. Estoy muy agradecido al Celta por su apoyo y me gustaría dejar claro que en todo momento informé al club de mis pasos", aseguró el futbolista.

Un diario ruso, el Komsomolskaya Pravda, informó que Smolov y Yumasheva se casarán en una isla del Caribe ahora que ella es mayor de edad. Sin embargo, la fecha podría estar en el aire debido a la pandemia.