Elecciones en Estados Unidos: los hitos de Joe Biden

De 77 años, Joe Biden tuvo una vida cargada de infinidad de aristas. A continuación, repasamos los momentos que marcaron un antes y después en su vida.

Tartamudez

En su infancia, los compañeros de colegio de Biden lo molestaban por tartamudear cuando hablaba. Le decían Joey “Bye-Bye” Biden. Sin embargo, él no dejó que aquello lo afectara. Él mismo aseguró que no recibió ayuda profesional para su tartamudeo, pero que practicó frente al espejo durante horas recitando poemas.

Origen humilde

De niño tuvo que trabajar lavando las ventanas de su escuela y limpiando los jardines para ayudar a su familia a pagar la matrícula de su colegio.

Primera tragedia

En 1972, Biden se postulaba para ser senador por Delaware, pero justo semanas antes de la elección, su esposa, Neilia, y su hija Naomi, de apenas un año, murieron en un accidente de tránsito mientras iban a comprar un árbol de Navidad, el 18 de diciembre.

Joe Biden: ‘We Cannot Delay The November Election’ | TODAY

Aneurismas

En 1988 tuvo que someterse a una cirugía cerebral después de haber sido diagnosticado con dos aneurismas craneales potencialmente mortales. Biden reveló que mientras lo llevaban a cirugía le preguntó al neurocirujano: “¿Cuáles son mis posibilidades de salir de esta mesa completamente normal?”. El cirujano le contestó que esa posibilidad estaba en el rango del 35% al 50%, y afortundamente pasó de esa manera.

Mayor logro como senador

Como senador su logro legislativo que “más lo enorgullece” fue la Ley de Violencia contra la Mujer en 1994, que amplió las herramientas de aplicación de la ley para proteger a las mujeres de parejas abusivas.

Former President Barack Obama And Joe Biden Reunite At Washington Bakery | NBC News