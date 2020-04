Cuál es el mejor material para hacer un barbijo casero

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconsejaron el uso de barbijos quirúrgicos o de los respiradores (N95) por parte de personas que no presentaron o no tienen síntomas de coronavirus Covid 19 (como tos, fiebre o dolor de garganta), con la intención de que la ciudadanía no acapare los recursos médicos.

Sin embargo, las autoras del informe del Conicet hicieron notar que los barbijos caseros pueden ser efectivos si están hechos con tela 100% de algodón como de una remera o de una funda de almohada, y que su uso por parte del público general no es del todo desestimable porque "hay evidencia de que las máscaras pueden reducir la propagación de este virus así como de otras enfermedades similares (influenza A, B, SARS, entre otras)".

efectividad para retener partículas de un Micrón.jpg El ranking de los materiales para barbijo más efectivos para partículas de 1 micrón

Además de la remera de algodón 100%, otros materiales como gasa, muselina, gasa y algodón, y toalla también son efectivos a la hora de hacer un barbijo casero, que puede ser simple o doble, según lo prefiera el usuario.

"La capacidad de retención de partículas de 1 micrón y 0.02 micrones fueron comparadas con la capacidad de un barbijo quirúrgico. Además, considerando que la comodidad de los usuarios con los barbijos es un aspecto que puede influenciar su potencial de uso, compararon la capacidad respiratoria y adaptabilidad a la cara de los materiales con respecto a la que tiene un barbijo quirúrgico", explicaron las autoras.

De acuerdo con la comparación presentada en el informe, todos estos materiales pudieron filtrar el 49% de las partículas con tamaños entre 1 micrón y 0,02 micrones (la del nuevo coronavirus estaría cerca del segundo grupo). Esto es siempre que sean nuevos, porque de lo contrario su efectividad puede disminuir si están "gastados".

efectividad para retener partículas.jpg Efectividad de materiales para barbijo contra partículas de 0.02 micrones

"La tela de funda de almohada y la remera 100% algodón mostraron ser el material más adecuado para realizar una máscara casera. En particular, la tela de remera de algodón tiene la ventaja de una mejor adaptación a la forma de la cara (mejor ajuste), el cuál es un parámetro importante que influye en la eficiencia del barbijo. Aunque los tres materiales en los que se probó el uso de doble capa, sólo se observó una mejora significativa en la tela de repasador", detallaron las autoras del informe.

capacidad respiratoria barbijos caseros y quirúrgicos.jpg ¿Cuál es el mejor material para un barbijo casero?

Como siempre, el uso de barbijo para salir a la calle puede ser efectivo, pero el lavado de manos y el aislamiento social todavía se consideran las medidas más efectivas frente a la pandemia del nuevo coronavirus.

Pero además, las técnicas explicaron que las máscaras caseras deben ser cómodas y ajustarse a la cara de quien las use para evitar que sea "contraproducente", dado que peor que no llevar barbijo es tocarse los ojos o las mejillas con las manos posiblemente contaminadas.

De hecho, muchos países adoptaron el uso del barbijo a la par del aislamiento social para frenar la pandemia.