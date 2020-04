Coronavirus: piden terminar con una costumbre para siempre

"Cuando volvés a caminar lo hacés gradualmente, no saltás con los dos pies. Entonces ¿cuáles son las cosas podemos hacer? Una de ellas es el lavado de manos absolutamente compulsivo", declaró el especialista en un podcast del Wall Street Journal y agregó: "La otra es no darle la mano a nadie para saludarlo".

Luego fue por más y declaró terminante: "No creo que debamos volver a estrecharnos la mano nunca más, para ser honesto. No solo sería bueno prevenir la enfermedad por coronavirus; probablemente disminuiría dramáticamente los casos de gripe en este país". Además pronosticó dijo que espera ver una "luz al final del túnel" hacia fines de abril.

El jefe del NIAID declaró el miércoles por la mañana en Fox News que cree que el número de muertes en Estados Unidos por el coronavirus Covid-19 será menor de lo previsto inicialmente. La semana pasada, Fauci y otros miembros del grupo de trabajo habían señalado que entre 100 mil y 240 mil habitantes de Estados Unidos podrían fallecer por la pandemia, incluso si el distanciamiento social era exitoso.

"Es mejor que tengamos cuidado de no decir, OK, lo estamos haciendo tan bien que podemos echarnos para atrás", advirtió sin embargo Fauci a la NBC al pedir que no se le afloje a las medidas.