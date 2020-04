Coronavirus: ¿cómo es la cuarentena en otros países de Latinoamérica y Europa?

En este contexto, minutouno.com realizó un relevamiento de cómo llevan adelante la cuarentena algunas naciones de Latinoamérica y también los países de Europa más golpeados por la pandemia.

Resguardo en México

cuarentena mexico

Se encuentran en la Fase 2 de la Emergencia Sanitaria. Desde el pasado 23 de marzo rige la Jornada Nacional de Sana Distancia. Si bien se registra menos gente en la calle, desde México cuentan a minutouno.com que gran parte de los comerciantes que tienen puestos en la vía pública continúan trabajando. Las empresas privadas por su parte permiten el home office, aunque hubo recortes de personal con la condición de que cuando termine la emergencia los vuelvan a contratar.

En los supermercados solo dejan entrar de a 20 personas, con un máximo de permanencia en el lugar de 25 minutos y solo se puede comprar una cantidad máxima de alimentos para evitar desabastecimiento. “No se puede llevar más de dos litros de leche, dos maples de huevos, uno o dos kilos de frutas y dos artículos de limpieza por persona”, informa Ernesto Buitrón, periodista de Televisa.

“El precio de los insumos y alimentos aumentó. Hubo compras ‘de pánico’ de alcohol y víveres”, confirma, lo que causó “desabastecimiento de desabasto de medicinas y elementos para enfrentar la pandemia”.

“El panorama económico es muy complicado. Gran parte de la población no tiene claro que es una emergencia. Los centros vacacionales están cerrados pero la gente sigue escapándose para ir a la playa”. Esto lo relacionan a que “las medidas se tomaron tarde”, lo que causa “descontento en la población e incertidumbre sobre cómo va a actuar el Gobierno”. En tanto, algunos medios de comunicación están en paro y se grabaron programas de entretenimiento a emitir.

Cuarentena y toque de queda en Chile

cuarentena chile

La cuarentena solo rige para siete comunas de Santiago de Chile: Santiago Centro, Las Condes, Ñuñoa, Providencia, Lo Barnechea, Independencia y Vitacura. De 22 a 5 se mantiene un toque de queda a nivel nacional.

“Es poco el aislamiento. En Santiago centro es bastante alta la cantidad de gente que hay en las calles porque debe trabajar”, informa Mario Solís Cid de UCV TV y explica que “la ley chilena establece que si el trabajador se acoge al derecho que tiene de hacer la cuarentena, la empresa está autorizada a descontar los días que no se va a trabajar o suspender la relación laboral”. Por este motivo, “las personas optan firmar estos días como vacaciones o gestionan el salvoconducto emitido por Carabineros para poder circular”.

La cuarentena establece que las personas no están habilitadas a salir de su zona de residencia. En las salidas de regiones se creó una especia de “aduana sanitaria” donde se pide un código de barras enviado al celular de quien lo gestione e indica que la persona está “sana”.

“Por ejemplo, si se quiere viajar desde Santiago a Coquimbo se debe sacar un ‘Pasaporte sanitario’. Pero si uno es portador del virus y es asintomático, deja de tener validez. Se llena por Internet, se indica que no se tuvo contacto con gente con coronavirus y que no se tiene problemas respiratorios o enfermedades previas”, explica Mario.

El transporte público funciona con normalidad, salvo el metro –subte- que funciona hasta las 19.30 por el toque de queda. En las terminales de buses toman la temperatura y se debe viajar con barbijo de forma obligatoria, de lo contrario rige una multa de 5 millones de pesos chilenos.

Bancos, farmacias y supermercados funcionan normalmente, estos últimos dejan entrar de a cinco personas y no hay desabastecimiento “porque no se puede comprar más de cinco productor por persona”. En tanto permanecen cerrados cines, centros comerciales y restaurantes.

Inmovilización obligatoria y aislamiento social en Perú

cuarentena peru

La medida rige desde el 15 de marzo y se extiende hasta el 26 de abril. A partir del jueves 2 de abril el gobierno ordenó que mujeres y hombres salgan por separado, correspondiendo los días lunes, miércoles y viernes a los hombres, y martes, jueves y sábado, las mujeres. En tanto los domingos rige la inmovilización social.

“La inmovilización social sería un toque de queda”, aclara Stefanía Peral, periodista de Perú. “El presidente Martín Vizcarra no se refiere con esa palabra para no remitirse a las épocas de terrorismo”. Aun así, “mucha gente está de acuerdo por más extremos que suene porque frena la ola de contagios”, sostiene.

La medida rige de 18 a 6 en algunas provincias como Lima, mientras que en otras provincias es desde las 16. La diferencia, explica Stefanía, se debe a que estas regiones no respetaron la cuarentena en la primera fase.

Se mantienen activos el sector de salud y quienes trabajan en la banca mediante un salvoconducto que les permite circular. La población en general solo puede salir para compras de alimentos y medicinas. Las sanciones son muy fuertes para quienes no cumplan la cuarentena y, pese a la presencia de policía y militares, “hay mayor número de arrestos que de infectados”.

“En los supermercados nos toman la temperatura antes de entrar y las filas se hacen con un metro de distancia indicados por círculos pintados en el piso”, cuenta Stefanía. En este sentido, “hay buen abastecimiento de comida y no hay faltantes de primera necesidad”.

En cuanto al sistema de salud “es bastante ineficiente y hay poca capacidad en camas de Unidad de cuidados intensivos y personal en hospitales. Colapsaría si se llegan a picos como en Europa”. Para la población de bajos recursos, el Gobierno destinó el 12% PBI con un bono a las familias de 380 soles – 180 dólares- que se entregaron en la primera y segunda fase del aislamiento, sobre todo a personas que trabajan en el mercado, taxistas o vendedores ambulantes.

Aislamiento obligatorio en Ecuador

cuarentena ecuador

Empezó el 17 de marzo y mantiene un toque de queda desde el miércoles 25 de 14:00 a 05:00 que prohíbe circulación en calles, plazas, espacios públicos y rutas.

Hay suspensión de jornada laboral y limitación de la circulación de transporte público y particular: los autos pueden circular un solo día; en tanto, sábado y domingo está prohibido. El sistema educativo está suspendido en todos sus niveles al igual que eventos masivos.

Las sanciones por circular sin permiso o por otro motivo que no sea hacer las compras de comida o medicamentos van de 100 dólares el primer aviso, 200 el segundo y, si reincide, pena de prisión de uno a tres años por violar la determinación de una autoridad como lo es el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE).

El comercio se paralizó, inclusive las funerarias. “Al haber un Estado de excepción, no se dieron directrices específicas para que pudieran trabajar en horario extendido. La cremación en Ecuador es cara, casi mil dólares. La mayoría que muere son pobres y no pueden pagarlo. El Gobierno optó por realizar fosas unipersonales con convenios en cementerios”, explica José Daniel Acosta, periodista de Quito.

El panorama socioeconómico es muy complejo. El Gobierno otorgará un bono de 60 dólares en abril y mayo para aquellos que ganen menos del salario básico unificado que son 400 dólares. “El subempleo representa gran un porcentaje de la economía en Ecuador. Muchas familias sobreviven del trabajo diario en los comercios”. En el sector privado, un acuerdo ministerial determinó que el empleador negocie con su empleado la fecha de pagos. Depende la actividad comercial, la opción es hacer teletrabajo.

Cuarentena en Brasil, por estados

cuarentena brasil

Las primeras medidas del gobierno fueron el cierre de las fronteras y la prohibición del ingreso de extranjeros, además de montar un gabinete de crisis. También fueron montados hospitales de campaña en estadios, gimnasios y centro de convenciones.

Se estima que un 60% de los brasileños evitan salir a las calles. En San Pablo, los comercios de productos no indispensables, shopping, centros de diversión, bares, restaurantes y fábricas, están cerrados.

“El clima es de preocupación porque se teme una falta de alimentos de primera necesidad. Hasta el momento solamente se observa la falta de algunos productos y el aumento de precio excesivo de otros. Los barbijos de mejor calidad también están faltando. Los servicios de compras a través de internet demoran hasta seis días para realizar las entregas”, explica Patricio de La Barra, periodista de Brasil.

“Bolsonaro se inclina por un aislamiento vertical, es decir, aislando solo a los grupos de riesgo y que las personas puedan volver a sus actividades normales”, detalla La Barra. Mandetta defiende el aislamiento horizontal para achatar la curva y evitar un colapso en hospitales. Según el Ministro, el pico del contagio se dará a partir del 13 de abril hasta la segunda quincena de mayo.

Para suplir la falta de respiradores y equipos de protección individual para médicos y personal que actúa en la línea de frente, Salud compró insumos a China. También se habilitaron fábricas en el país y las universidades están colaborando en el diseño de equipos.

Se comenzó a pagar una ayuda a los informales, que son más de 40 millones de personas, que perdieron sus trabajos ocasionales. Cada uno recibirá el equivalente a 120 dólares durante tres meses. Se prevé que 3.5 millones de trabajadores queden sin empleo.

Confinamiento en Francia

cuarentena francia

Inició el lunes 16 de marzo. Los ciudadanos que circulen por calle deben justificarlo con un formulario propuesto por el Ministerio del Interior. De lo contrario, se aplican multas de 38 a 135 euros, (casi 10 mil pesos). Quedan exceptuados quienes no pueden realizar trabajos a distancia, deban asistir a familiares, cuidar niños y mayores o hacer desplazamientos breves.

“En Niza en particular podemos salir una hora por día a hacer deportes indivuduales”, cuenta a minutouno.com Paula Tranzillo, argentina y estudiante de Turismo que vive en Francia hace cuatro años. Resalta “bastante presencia policial en las calles controlando que no salgamos a más de un kilómetro de nuestras casas. Se vive tranquilo pero no se puede ir cerca del mar ni a los parques”. En tanto “en París de 10 a 19 horas no se puede salir a hacer ejercicios porque lo hacían de forma masiva”.

“Hay más gente en la calle que la que debería, muchos con barbijos, pero no hubo muchos detenidos. Los mercados no están abiertos, solo algunos puestos. Sí los supermercados, kioscos y farmacias”, cuenta Paula.

En cuanto a la situación económica, ella es autónoma, trabaja como asesora para iniciar el trámite de la ciudadanía online, y el rubro del turismo es el más afectado. “Ahora no tengo trabajo. El verano está perdido”, expresa aunque rescata la posibilidad a futuro de que se fortalezca el turismo local. “Necesitamos que se abran los negocios porque, por más que sea primer mundo, la economía no va a resistir”.

Sobre el sistema de salud, explica que no se están realizando los test –que cuestan 150 euros- y muchos médicos atienden por videollamada; si el caso es grave, como última opción, envían ayuda médica presencial.

Cuarentena en Italia

cuarentena italia

Comenzó el 9 de marzo. “El país cambió muchísimo, tiene otra fisonomía; es el país de la ‘dolce vita’, del cappuccino en el bar, la colazione veloz de la mañana y el aperitivo por la tarde desaparecieron”, describe la periodista Silvina Pérez, directora de la versión en español de L'Osservatore Romano.

“Las calles están vacías. Solo puede salir una persona por núcleo familiar y pasear a las mascotas a no más de 200 metros desde su domicilio”. En ese sentido, cuanta que cada vez que salen deben llenar un documento explicando el motivo y solo se aceptan tres: necesidad improrrogable –ir al banco o hacer compras-, trabajo o salud. De lo contrario, se le inicia una denuncia penal con multas de hasta 3 mil euros.

“No hubo desabastecimiento, ni de alimentos ni de medicinas o insumos. La gente tiene que hacer fila y conservar dos metros de distancia una de la otra. En Roma o Milán suele haber largas filas y espera de hasta una hora para entrar al supermercado porque ingresa poca gente, todos con mascarilla y guantes”, describe Silvana. Sí hubo incremento del comercio online: “Amazon aumentó el trabajo de manera impresionante. La crisis ayudó a la consolidación del modelo de compra online”.

Además, cuenta que “el Papa Francisco decidió dar su misa diaria televisada por la RAI 1 y logra índices de audiencia importantísimos, es un boom, hay récord de espectadores. Pasó a ser un referente moral que va más allá de la religión”.

“Hay una nueva manera de comunicarse: sociabilizar en los balcones, cantar el himno, todo para tratar de sentirse no vencidos”. Pero la cantidad de muertos cambió mucho el clima y ánimo de los italianos y aumentó un 35% el uso de videollamadas y mensajes. Así también la atención médica y psicológica a distancia. En tanto, Silvina rescata el rápido accionar del sistema educativo italiano. Si bien este año “ya está perdido” sí se logró en poquísimo tiempo adoptar la modalidad online.

Confinamiento en España

cuarentena españa

Comenzó el 15 de marzo y hasta el momento durará hasta el 26 de abril. “Había una gran desesperación por parte de la gente después de tantas semanas en confinamiento porque la cantidad de muertos no bajaba. Estaban impacientes porque veían un gran esfuerzo sin resultados. Hubo conflictos políticos sobre datos y la ciudadanía quedó en el medio”, explica Juan Ybarra, periodista argentino en Mallorca.

“La extensión de la cuarentena fue bien aceptada” y “ no hubo ni hay desabastecimiento de comidas, bebidas o bienes básicos. El problema más fuerte se generó llegando al pico de la curva, en lugares centrales como Madrid, Barcelona y País Vasco donde el sistema sanitario colapsó en puntos concretos, específicamente en ocho UCI (unidad de centro de cuidados intensivos)”.