Rusia: Jefferson Farfán firmó la rebaja de su sueldo sin saberlo

Es que Jefferson Farfán salió a denunciar que el club le mandó una carta en ruso donde le avisaban que su sueldo se reduciría en un 40% por la crisis que atraviesa todo el mundo. "Que jueguen con todo menos con mi "candela" (dinero)", expresó el astro de Perú en una transmisión por su cuenta de Instagram en la que charlaba con su ex compañero, Roberto Guizasola.

Jefferson Farfán Jefferson Farfán firmó la rebaja de su sueldo sin saberlo: "Me mandaron un papel en ruso", dijo estallado

Acto seguido, Jefferson Farfán contó cómo se enteró de dicha medida: "Me mandaron un papel en ruso, no entendía nada... lo rompí. Me han querido cagar", explicó el delantero.

La noticia del recorte salarial la dio a conocer el capitán croata, Vedran Coluka, quién explicó que los jugadores tomaron la decisión en solidaridad con el resto de los trabajadores de la institución.

La "Foquita", que disputó el Mundial de Rusia 2018 con Perú bajo la dirección técnica del argentino Ricardo Gareca, llegó al club "moscovita" y rápidamente se convirtió en una de las grandes figuras del equipo, aunque en el último tiempo, las cosas comenzaron a complicarse para él ya que sufrió varios problemas físicos que lo han relegado un poco del conjunto ruso.

El Lokomotiv se unió a otros equipos importante de Rusia como el Zenit para tomar la iniciativa de bajar el sueldo a sus jugadores pero no esperaban que la estrella de la institución, Farfán diese una respuesta negativa.