Cómo evitar que se propaguen las fake news por WhatsApp

Desde el portal Chequeado.com realizaron un informe con los 4 pasos a seguir para comunicarle alguien que la información que envió es falsa sin generar conflicto ni malestar.

fake news.jpg Facebook no permitirá que los creadores de noticias falsas ganen dinero

1- Hablá en privado para no exponer a la persona que compartió la fake news, o desinformación y no te enojes (o si lo hacés no lo demuestres): el enojarte y/o exponerlo en un grupo sólo pondrá a la otra persona a la defensiva. Siempre se debe tratar de generar un clima de confianza fuera del grupo de WhatsApp y persuadir a ese amigo, familiar o conocido que está difundiendo contenidos desinformantes, ya sea porque no sabe que es falso, no tiene conocimientos sobre el tema o tiene mala intención”.

Además de mantener especial paciencia con las personas mayores ya que tienen, en general, menos conocimiento que los más jóvenes sobre cómo funcionan las nuevas tecnologías y las redes.

2- Ponele onda y evitá que el otro se sienta atacado, y explicá amablemente que puede ser muy dañino compartir fake news o información no chequeada: hablar en privado, afianzar la confianza que le tenemos a la persona que compartió la información falsa, marcar el error, y citar links de fuentes confiables – como la Organización Mundial de la Salud o el Ministerio de Salud - para que no quede el diálogo enfrascado en tu opinión versus la de la otra persona.

3- Ayudá al otro a que comunique el cambio de opinión sobre lo que compartió: la persona que te envió el mensaje desinformante reconoce su error. Si lo hace por privado, lo mejor es agradecerle y reforzar el vínculo. Luego, si lo había compartido en un grupo, lo mejor es pedirle que ella misma lo reconozca que compartió algo falso para que de esta manera deje de circular. Es importante que ayudes a esta persona a que sepa cómo reconocer su error públicamente sin ser criticada virtualmente por sus pares y que, lo ideal, es que borre el contenido falso para evitar que algún otro miembro del grupo lo siga viralizando, sostiene el artículo.

4- Qué hacer si alguien manda mensajes falsos constantemente: si una persona manda continuamente mensajes falsos o dudosos a través de un grupo, la recomendación es señalarle por privado y amablemente que no circule información que no está chequeada porque puede generar mucho daño. Además de avisarle que, ante la duda, no comparta contenidos supuestamente “informativos”, aunque sí comparta ideas, emociones y sentimientos. Si la persona hace caso omiso, recién en ese caso se recomienda exponerla en el grupo. La idea es intentar persuadir a quien desinforma y, si este último no presta atención, la prioridad será proteger al resto de los que están en el grupo.

Por su parte, la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) difundió un instructivo con recomendaciones para sobrellevar la pandemia, cómo “limitar los grupos de chat que difunden noticias, muchas de ellas falsas o erróneas ya que promueven pensamientos negativos y catastróficos y le imponen a nuestra mente un sobreesfuerzo”.