Neymar felicitó a su madre por blanquear un romance con un un joven de 22 años

"Lo inexplicable no se explica, se vive”, expresó la mujer. Al parecer, la relación marcha seriamente y está aprobada no sólo por Neymar sino también por el ex marido de Nadine y padre del jugador, Neymar Santos Sr. En su caso, no dejó palabras sino emojis de aplausos.

Thiago Ramos también posteó la foto en su cuenta y escribió: “Inexplicable”.

