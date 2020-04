Coronavirus: Rustu Recber fue dado de alta

View this post on Instagram

Bizden birlikte fotograf bekleyenler oldukça fazla ♥️şimdilik eskilerden olsunİnşallah en kısa sürede yeni de gelir.Yine sağlıkla,gülerek, sarılarak sevdiklerimizle oluruz.. Hayatta herşey tecrübe, öğreti,görev, Zorlu bir süreçten sonra iyileşen hastalar artık maşallah en temiz oluyorlar .Rüstü’nün test sonuçları negatif çok şükürTedavisi biten hastalarda vücut virüse karşı bağışıklık kazanıyor ve kanda antikor oluşuyor.Hiçkimseye artık bulaştırıcı olmadığı gibi aksine iyileşen hastaların kanı ile yoğun bakım hastalarına şifa sağlanıyor. Rüştücüm hayırlı işler seni bekliyor yine inşallah Allahtan diğer tüm hastalara acil şifalar olsun.. Yanlış bir algıya açıklık getirmek isterim hem bilgi hem düzeltme olsun; Kim olursanız olun hangi hastanede olursanız olun Saglık Bakanlığımızın resmi ve çok iyi bir tedavi protokolu var.Corona virüsü tedavisinde hem Türkiye’de belirlenen, olan hem de tedavide başarılı olan ülkelerden devletimizce getirtilen ilaçlar bunlar.Özel, Vakıf veya Devlet hastaneleri fark etmez kişinin hastalığının seviyesine göre iki ayrı tedavi var.Her yerde aynı.Yani normal oda ve yoğun bakım ünitesi olmak üzere..Önerilerimizi tavsiyelerimizi sormuşsunuz binlerce kez,nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünmeden edemiyoruz.Kesinlıkle doktor kontrolünde veya hastanede alınmalı bunlar ama antiviral ilaç olarak virüs karşıtı ; plaquenil ve tamiflu, antibiyotik olarak Azitromisin türü,C vitamini günlük 1000mg ,zaturre varsa öksürük ve solunum için daha fazla ek ilaç veriliyor mecburen( dikkat;bunlar hastanede eşimin kullandıkları zaten piyasada satışta yok ,Saglık bakanlığının kişiye özel verdiği ilaçlar ve sadece hekim kontrolünde alınabilir) . İl ve ilçe sağlık ekibi ve ilçe emniyeti de hiç durmadan gece gündüz çalışıyorlar.Birçok ülkeden daha kontrollü ve önlemler doğru alınıyor. Günlük temiz hava, egzersiz, min 8 saat uyku,3 lt su , bol sıvı, sıcak suya limon, alkali içerikli beslenme, bol meyve hiçbirseyiniz yoksa da evde yapmanız gerekenler.Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın..