La explosiva frase de Rakitic en plena crisis con la dirigencia del Barcelona

Iván Rakitic no está siendo titular indiscutido hace un tiempo y siente que solamente juega para que otros equipos puedan verlo y así comenzar una negociación. El croata brindó una entrevista a Mundo Deportivo y expresó su malestar: "Decidiré mi futuro. Quiero estar donde se me valores; si es aquí, encantado y si no, será donde yo decida".

"Entiendo la situación pero yo no soy un saco de patatas con el que se puede hacer cualquier cosa... Quiero estar en un lugar donde se me quiera y se me respete", manifestó Rakitic.

El jugador tiene contrato hasta 2021 pero acepta que "hace dos años" se lo relaciona con una probable salida del club por su nivel irregular.

"Como dije siempre, poder jugar en Barcelona es el sitio perfecto. Yo lo que quiero es disfrutar y ayudar al equipo. Tuve una primera parte de la temporada muy rara, muy incómoda y sorprendente para mí, pero de ahí tengo que aprender varias cosas e ir mejorando", reconoció.

"Ahora lo más importante es estar a tope y acabar la temporada de la mejor manera posible. Después ya se analizará todo, pero mi idea es acabar este contrato", concluyó.