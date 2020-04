El descargo del médico acusado de contagiar coronavirus a 31 pacientes: "Me siento denostado"

"Soy el médico al que le dio positivo el test de Covid-19 que realicé de modo voluntario. Desde entonces, he recibido críticas, insultos, escraches, difamaciones y mentiras sobre mi persona y mi familia", escribió el hombre, cuyas iniciales son LF, en una carta que publicó desde su domicilio dado que cumple con el aislamiento obligatorio en estos casos.

El médico, quien reside a unos 8 kilómetros de Saldán, tuvo que publicar la carta luego de que el intendente de esa localidad, Cayetano Cano, lo señalara como el responsable de contagiar coronavirus Covid 19 a 31 residentes del geriátrico Santa Lucía, donde residen 75 personas.

"Me siento absolutamente denostado, discriminado y condenado por todos los medios de comunicación que sin mi autorización difundieron mi nombre y apellido, junto con todo tipo de falsedades", sentenció en relación al revuelo ocurrido en Córdoba durante el fin de semana.

"Además divulgaron un audio que envié a un grupo de Whatsapp, tergiversaron mis palabras y sacaron conclusiones a su antojo, hasta se comentó de un posible viaje al exterior, lo cual es absolutamente falso", aclaró el médico. Todavía no se determinó quién inició el foco de contagio en el geriátrico, pero las teorías no tardaron en surgir.

"Fui señalado y acusado de haber cometido el grave delito de contagiarme el virus asistiendo y salvando las vidas de mis pacientes, poniendo en riesgo mi propia vida y la de mi familia", aseguró el médico, quien explicó que atiende por PAMI en un consultorio privado, en el Dispensario Mayu Sumaj y en el Geriátrico Santa Lucía, todos en Saldán.

"De estos tres lugares, únicamente en el Geriátrico de Santa Lucía han dado casos positivos de Covid19, pero en los medios y en las redes sociales me acusaron de haber contagiado y puesto en riesgo a toda la población", expresó el médico.

El sábado pasado, el intendente de Saldán, Cayetano Cano, informó al sitio Cba24N que cinco residentes del geriátrico tenían fiebre y habían sido internados, aunque su condición era "estable", mientras que el resto de los adultos mayores contagiados seguían en el geriátrico, pero en aislamiento para evitar la propagación del virus.

También trabajadores del geriátrico dieron positivo por coronavirus Covid 19 y ya se encuentran aislados en sus domicilios.

Por eso LF aclaró en su carta: "Previendo la grave situación que se aproximaba y la alta vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos los adultos mayores y la institución misma, propuse al Director Médico que organizara y se anticipará a la contingencia".

Pero el director de la institución, según LF, obvió sus sugerencias: "En el geriátrico no había elementos de protección, no había alcohol en gel y las manos se las secaban en una toalla comunitaria o en los ambos, solo ponían un rollo de papel por día para secarse las manos", contó el médico.

"No prepararon adecuadamente al personal. No se definieron las zonas de aislamiento y circulación. No restringieron a tiempo el acceso de visitas, cuando debió hacerse anteriormente. Hoy el Director Médico del geriátrico miente. Miente impunemente y me deja expuesto", se lamentó LF en referencia al profesional que "hace mucho tiempo que no aparece" por la residencia.

Hasta la fecha se confirmaron 31 casos de coronavirus en Saldán, que fueron derivados a hospitales y clínicas de la zona donde "su estado de salud es bueno, están sin respiradores, estables y controlados las 24 horas", según determinó Canto este lunes.