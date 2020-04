Los jugadores de Boca cobraron su sueldo completo: "Queremos que estén contentos"

"Estas discusiones son de puertas hacia adentro. Hay diferencias de criterios e intereses. Hoy el plantel se encuentra al día en una situación altamente complicada, pero queremos que todo el equipo campeón esté contento", reconoció el dirigente.

"De acá a diciembre vamos a pagar todo lo concerniente a primas y premios, y los jugadores van a percibir el 100 por ciento de los salarios de marzo. Después, en cuanto al sueldo de abril, vamos a depender de las cobranzas que tengamos", agregó en diálogo radial con Rivadavia.

Mario Pergolini y Jorge Amor Ameal

Ameal, junto a la secretaría de fútbol encabezada por el vicepresidente segundo, Juan Román Riquelme, le propusieron en los últimos días al plantel profesional abonar el 30 por ciento de los sueldos a partir de marzo y el setenta restante a pagar a medida que se normalice la actividad, algo que por ahora no tiene fecha cierta.

La dirigencia había explicado que el plan de pago estaría sujeto a que se normalicen los ingresos de la institución, con la promesa de abonar la totalidad de los sueldos antes del 31 de diciembre de este año.

Sin embargo, finalmente el club de la Ribera abonó marzo en forma completa, porque si bien la mayoría de los integrantes del plantel aceptaban el plan, para firmar el acuerdo se necesitaba la aprobación de la totalidad, y por ello no se pudo concretar lo que impulsaban los dirigentes boquenses.

El trato que no prosperó eximía de descuentos a los jugadores con los contratos más bajos del plantel, quienes seguirían percibiendo la totalidad del sueldo.

"Carlos Izquierdoz y Lisandro López hablaron con nosotros en nombre del plantel y lo hicieron en forma amigable. Después tomamos una determinación y fue aceptada", reveló Ameal.

Hace aproximadamente unos 10 días el titular xeneize había indicado que Boca no haría ajustes en los salarios, ya que el club lo que buscaba era acordar un plan de pagos ante la crisis económica provocada por la falta de actividad.

Los directivos argumentaron entonces que dos de los auspiciantes más importantes, una línea aérea y la marca deportiva que provee la indumentaria, ofrecen abonar sus compromisos en cuotas debido a la crisis económica mundial por la pandemia del Covid-19.

La otra línea por la que transita la dirigencia es el pago de sus cuotas y abonos de la masa societaria, algo que hasta el momento, según Ameal, no se vio alterado. "A pesar de la crisis los socios siguen pagando sus cuotas. Y en cuanto a la renovación de abonos, no vamos a hablar de tiempo calendario porque no lo conocemos. Estamos estudiando el tema y ver si quizá se pueden sumar a los del torneo local los partidos de la Libertadores", alentó.