México: la revista que anticipó la pandemia de coronavirus

En una entrevista con C5N, Rangel dijo que el mundo se encuentra peleando con enfermedades epidemiológicas desde el principio de la humanidad y opinó que "nunca hemos estado tan preparados para combatir una pandemia con el la actualidad" ya que los científicos vienen realizando un muestreo epidemiológico.

revista que predijo la pandemia.mp4

Además, aseguró que "tenemos la suerte de que el virus no es de alta letalidad" como otras pandemias pese a que hubo gran cantidad de contagios en todo el mundo y se vio confiada en que pronto se desarrollará la vacuna para combatir el coronavirus.

Sobre la situación de México, su país de origen dijo que los casos de contagios de coronavirus aumentan. El país tiene 9.341 casos sospechosos y 332 fallecidos por la enfermedad. Rangel aseguró que la situación afecta a la economía de gran parte de la sociedad ya que cerca del 70% de los méxicano no está trabajando hoy en día.

En los últimos días, el presidente Andrés López Obrador expresó su deseo de poder anunciar el próximo 10 de mayo el fin de la cuarentena decretada para frenar el avance del Covid-19 en el país y anunció un "convenio solidario" con hospitales privados para hacer uso de 3.300 camas.

A través de un mensaje difundido por sus redes sociales, el mandatario explicó que con este "convenio solidario", las dos asociaciones de hospitales privadas del país cederán por "el mínimo" la mitad de las camas que disponen.

"No es un convenio con fines de lucro, esto es muy interesante, es un convenio solidario, nos van a cobrar el mínimo, no va a haber ganancias, no va a haber utilidades, esto yo lo agradezco a los miembros de las dos asociaciones de hospitales privados", dijo.