La oposición rechazó el pedido de Cristina y pide sesionar de manera presencial

Es que el oficialismo busca tratar la creación de un nuevo impuesto, por única vez, a las grandes fortunas en el marco de la emergencia sanitaria y económica que generó la pandemia de coronavirus Covid-19 y busca evitar planteos de inconstitucionalidad a partir de la realización de una sesión atípica, fuera del recinto, en medio de la cuerentena.

La nota firmada por los senadores Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni advierte que en el interbloque de Juntos por el Cambio existe unanimidad y no consideran que exista "gravedad institucional".

"No se verifican en la realidad circunstancias objetivas que permitan afirmar que el Congreso se encuentra imposibilitado de funcionar” indica la misiva del macrismo a pesar de la cuarentena impuesta por el gobierno nacional para intentar ralentizar el avance del coronavirus Covid-19. Desde Juntos por el Cambio dicen no compartir la afirmación de Cristina de que no pueda sesionar el Senado de manera presencial y aseguraron que “tanto el personal de la salud, como de seguridad o los empleados de los supermercados, entre muchos otros, sí continúen haciendo su trabajo”.

“Pues entonces no vemos que exista ningún impedimento cierto, real y objetivo para que este Honorable Senado de la Nación siga funcionando", señalaron y advirtieron que "es facultad exclusiva y excluyente de este Senado de la Nación darse su propio reglamento conforme lo dispone el artículo 66 de la Constitución Nacional".

La nota concluye puntualizando que “cualquier modificación del Reglamento del H. Senado de la Nación, deberá efectuarse conforme a las normas vigentes, para lo que no vemos imposibilidad de sesionar de manera presencial con los recaudos del caso”.