"Por las noches abrazo un muñeco de él y lloro", dijo la mamá de Fernando

"Sé que no va a volver pero por las noches siempre voy a su habitación y abrazo un muñeco de Spiderman que él tenía desde chiquito y me pongo a llorar", expresó Graciela, la mamá de Fernando Báez Sosa, en el hall del edificio de Recoleta donde vive con su marido, Silvino, y a donde debería haber vuelto su hijo de 19 años tras sus vacaciones con sus amigos y su novia, Julieta, en Villa Gesell.

fernando baez sosa y julieta novia.jpg Se cumplen tres meses del crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell

En vez, en la madrugada del 18 de enero un grupo de 10 varones, todos jugadores de un club de rugby de Zárate, atacaron a golpes a Fernando en la puerta del boliche Le Brique, ubicado en el centro de Villa Gesell. El muchacho murió en la vereda pocos minutos después de recibir una patada en la cabeza.

"Se cumplen tres meses del asesinato brutal de nuestro hijo y para nosotros es como si fuera ayer. Todavía no podemos entender por qué le hicieron esto, no le dieron la oportunidad ni siquiera de defenderse. Es una masacre total lo que le hicieron estos asesinos, lo mataron hasta burlarse", expresó Graciela, acompañada por Silvino.

"Yo extraño hasta las peleas, las necesito. Eran peleas por pavadas y ahora me doy cuenta que gastábamos energía en cosas que no valían la pena. Discutíamos por las tácticas y estrategias cuando veíamos los partidos de Boca, que él era hincha", expresó el padre de Fernando, quien reconoció: "Cada vez que me siento triste escucho el último audio que me envió cuando estaba de vacaciones y lloro".

"Si esto no hubiera pasado, hoy estaría disfrutando con mi hijo esta cuarentena, haciendo la comida que le gustaba, las cosas dulces. Lo extrañamos muchísimo, no tengo más ganas de cocinar porque todo me recuerda a él", sostuvo Graciela.

En vez, la última imagen que los padres de Fernando tienen con él fue "cuando se iba caminando con la valija" para viajar a Villa Gesell con sus amigos de la primaria. "No sabes el dolor que siento cada vez que veo esa filmación, estoy destrozado. De a poco voy a aprender a aceptar que Fer no va a volver", expresó Silvino.

silvino graciela báez sosa El crimen de Fernando Báez Sosa ocurrió hace tres meses en Villa Gesell

Los pormenores del ataque -y de los momentos anteriores y posteriores- quedaron registrados en videos de cámaras de seguridad y en las redes sociales, y hasta en los celulares de algunos de los 10 jugadores del Club Nautico Arsenal Zarate acusados por el crimen, tal como lo pudo comprobar la fiscal del caso, Verónica Zamboni.

Con ese material audiovisual, la fiscal pidió la prisión preventiva de todos los acusados, aunque dos de ellos recibieron el beneficio de la excarcelación porque no se los pudo vincular directamente con el ataque.

La pandemia de coronavirus paralizó a la Justicia hasta que se levante la cuarentena obligatoria, pero los acusados de ser coautores del crimen de Fernando Báez Sosa, Máximo Thomsen y Ciro Pertossi, siguen con prisión preventiva en el penal de Dolores junto a sus compañeros de equipo sospechados de ser partícipes necesarios: Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (20), Ayrton Viollaz (20) y Blas Cinalli (18).

Por el crimen también están imputados como partícipes necesarios Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (19), excarcelados desde el 10 de febrero por falta de mérito, ya que no fueron identificados en ninguna de las ruedas de reconocimiento.

Al cumplirse tres meses del crimen de Fernando Báez Sosa, sus padres pidieron que quienes deseen sumarse a su reclamo en redes sociales lo hagan con una foto con su hijo y el hashtag #JusticiaParaFernando.