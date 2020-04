Alberto Fernández: "Les pido a todos que no se relajen"

"Hoy salí por Puerto Madero a buscar ropa de invierno con mi barbijo, porque así lo dispuso la Ciudad y hay que respetar la ley; si bien es cierto que hay más autos y más gente, debemos entender que el hecho de que las cosas estén ordenadas tiene que ver con que cumplimos con la cuarentena", señaló el Presidente respecto al aislamiento social dispuesto ante el avance de la pandemia de coronavirus.

Alberto Fernández agregó, en una entrevista a Radio 10, que " el número de personas que viaja en tren y micro es muy bajo" y que eso le hace "pensar que la gente viene con su auto" al centro de la Ciudad de Buenos Aires.

"Si esa es la causa, está bien, pero los que tienen que quedarse, háganlo; es todo lo que les pido. "No hay que relajarse ni pensar que el coronavirus está superado porque estamos lejos de superarlo; lo estamos sobrellevando bien y el ritmo de contagios se ha vuelto más lento: somos uno de los países que ha logrado torcer esa curva siniestra, pero el problema no está terminado y si la gente no respeta la cuarentena, puede volver a surgir", enfatizó en diálogo con Sergio Villarruel de Radio 10.

Alberto Fernández mencionó el caso de Estados Unidos o España al señalar que, "en cuanto se relajan, vuelve a subir el número" y reiteró que "necesitamos ser cuidadosos, ir muy despacio y pausado, respetando la cuarentena".

"Todo lo que hagamos por quedarnos en casa, cuidar las distancias y usar barbijo es en favor nuestro, hagámoslo por más incordioso que parezca. Pedro Cahn me dijo que no es verdad que el virus te busca, sino que uno lo busca al virus. Si hablamos cerca de alguien y eliminamos saliva en modo de spray, puede llegar a alguien, pero si tomamos distancia, se cae al piso", explicó en el programa Secreto de Sumario de Radio 10.

En tanto, Fernández respaldó la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, respecto de implementar en la Ciudad un permiso para circular que se pedirá a los adultos mayores de 70 años.

"Que no se lo tomen como un agravio a la libertad, sino como un modo que tiene el Estado de cuidarlos. El Gobierno de la Ciudad lo está haciendo porque conoce lo que pasa. El 85% de muertes por coronavirus es gente mayor de 65 años. Los que tienen más de 65, quédense", exhortó el jefe de Estado.

Por último, en relación con el uso de homebanking, expresó: "Quise realmente ponerme en el lugar de muchos a los que le cuesta. Hay que ponerse las pilas, no es ciencia oculta. Hay que entrar al portal e ir buscando".

"Entiendo a los que se sienten más seguros haciendo trámites en el banco, sólo les pido que vayan si es imprescindible, buscando el momento con menos gente y, si hay cola, vuelvan al día siguiente", recomendó.

El Presidente reiteró a la sociedad que "busque no estar en la calle" porque "debemos cuidarnos y evitar aglomeraciones de gente y la cercanía" entre personas.